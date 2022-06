Mulheres são chicoteadas por integrantes de facção criminosa em Fortaleza

Duas mulheres foram chicoteadas por integrantes de facção criminosa no bairro Barroso, em Fortaleza, durante o fim de semana. Por meio de nota, a Polícia Civil do Ceará informou que o caso é investigado pelo 16º Distrito Policial.

A motivação seria um suposto furto que as duas mulheres cometeram em uma loja localizada no bairro. Ambas foram lesionadas nas mãos, nos braços e nas costas. Tudo aconteceu em via pública e durante a luz do dia.

Em vídeo ao qual O Povo teve acesso, é possível ver que as duas gritam e ficam bastante machucadas. Pelo menos duas pessoas participam da sessão de tortura e uma terceira filma, no entanto, é possível escutar outras vozes. As duas choram devido a dor e são fotografadas e expostas.

A Polícia Civil reforçou a importância do fato ser comunicado por meio de Boletim de Ocorrência (BO) em qualquer unidade policial ou no 16º DP, delegacia que apura crimes na região. O órgão informou que as Imagens auxiliam os trabalhos policiais.