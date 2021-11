Multicentros atendem exclusivamente neste fim de semana casos já agendados

Os Multicentros de Saúde de Salvador – Amaralina, Carlos Gomes, Vale das Pedrinhas e Liberdade – vão atender, neste fim de semana, exclusivamente os casos já agendados previamente. Não haverá, portanto, marcação presencial, e nem atendimento daqueles que não estiverem programados.

As marcações podem ser feitas pelos cidadãos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, inclusive nas demais unidades básicas de saúde. O mutirão nos Multicentros de Saúde aos finais de semana prossegue também no mês de dezembro.

A estratégia da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), visa ampliar a oferta assistencial no âmbito da atenção especializada, sem perder de vista a organização da ação, evitando, assim, as filas. Por isso, os atendimentos já são programados a partir de uma lista de espera estabelecida pelos próprios Multicentros, considerando a procura e oferta dos serviços agendados antecipadamente.

Desde o início da estratégia, no último dia 13, foram realizados 5.855 procedimentos no total, sendo 2.792 exames e 3.063 consultas especializadas. “Os expressivos números demonstram o sucesso da estratégia que foi pensada no sentido de contribuir para atendermos a demanda gerada com a pandemia da Covid-19. Continuaremos aperfeiçoando a iniciativa e criando alternativas para cuidar de toda a população”, afirmou o titular da SMS, Leo Prates.