Multicentros Carlos Gomes e Vale das Pedrinhas abrem vagas de emprego para várias áreas

Os multricentros Carlos Gomes e Vale das Pedrinhas, em Salvador, estão com processo seletivo aberto para preencher vagas em 18 áreas de atuação. Os salários variam de R$ 1.124 a R$ 3.211. A seleção é coordenada pelo Instituto Saúde e Cidadania (Isac), responsável pela gestão dos multicentros.

O edital do processo seletivo está disponível no site https://isac.org.br. As inscrições devem ser feitas por lá até o dia 25 de outubro.

A seleção tem três etapas. A primeira é a inscrição, a segunda a naálise de currículo, que tem caráter eliminatório e classificatório, e por fim a entrevista.

Os interessados poderão atuar como auxiliar de higienização e limpeza, agente de portaria, almoxarife, assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta adulto e infantil, fonoaudiólogo, nutricionista, operador de teleatendimento, psicólogo clínico, recepcionista, técnico de enfermagem, técnico em manutenção e auxiliar de manutenção.

Os candidatos têm que preencher os seguintes pré-requisitos:

a) Ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado;

b) Ter título de eleitor;

c) Ter certificado de reservista ou prova de alistamento no serviço militar (para os

candidatos do sexo masculino com até 45 anos de idade);

d) Ter idade mínima de18(dezoito) anos completos na data da contratação;

e) Apresentar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da inscrição e

contratação;

f) Cumprir as determinações do Edital.