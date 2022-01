Multicentros de saúde de Salvador fazem último dia de mutirão neste domingo (16)

Hoje é o último dia de mutirão dos Multicentros de Saúde de Salvador – Carlos Gomes, Vale das Pedrinhas, Amaralina e Liberdade. O atendimento à população ocorrerá neste domingo (16) das das 8h às 16h.

A campanha começou em novembro do ano passado e já atendeu mais de 21,3 mil pacientes. O objetivo da ação é minimizar os impactos da demanda que ficou represada por conta da pandemia da Covid-19.

O mutirão funciona com a oferta de consultas com cardiologistas, endocrinologistas, pneumologistas, urologistas, ginecologistas, dermatologistas, médicos clínicos e neuropediatras, entre outras especialidades.

Os atendimentos serão exclusivos para os pacientes que realizaram agendamento prévio. Desta forma, durante os dias de mutirão não funciona o serviço de marcação de procedimentos.

No ato do atendimento é necessário apresentar o documento de identidade com foto, CPF e requisição do exame (se houver).