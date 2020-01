Multidão acompanha funeral de general iraniano morto em ataque dos EUA

Milhares de pessoas se reuniram e sairam em procissão para homenagear o general iraniano Qasem Soleimani, nas ruas de Bagdá, capital do Iraque, neste sábado (4). O líder das Forças Quds, unidade de operações clandestinas da Guarda Revolucionária do Irã, foi morto na quinta-feira (2), após um ataque aéreo dos Estados Unidos, que aumentou a tensão no Oriente Médio.

Durante as homenagens, seguidores vestidos com fardas militares pretas gritavam palavras como "América é o grande satã" e "morte aos Estados Unidos e a Israel". Eles também carregavam bandeiras do Iraque e das milícias iraquianas que são apoiadas pelo Irã.

A procissão teve início na mesquita Imam Kadhim, uma das principais da seita xiita do islamismo, e seguiu pelas ruas da capital iraquiana. Além da perda de Qasem Soleimani, os presentes também lamentavam a morte de Abu Mahdi al-Muhandis, um dos comandantes da milícia iraquiana morto na mesma operação.

"Esse foi um duro golpe, mas não nos abalaremos", disse Mohammed Fadl, um dos que participaram da procissão. O primeiro-ministro iraquiano Adel Abdul-Mahdi também foi à caminhada.

Um oficial da coalizão liderada pelos Estados Unidos informou que o foco aa partir de agora é na "segurança e nas medidas de proteção", com o objetivo de evitar possíveis represálias. Neste sábado, os portões da zona protegida de Bagdá, onde moram as autoridades do país e se localizam as embaixadas internacionais, foram fechados.