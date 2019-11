Multidão acompanha inauguração da decoração natalina no Campo Grande

Uma euforia tomou conta do Campo Grande na noite desta segunda-feira, 18, e não foi por acaso. A Prefeitura prometeu uma iluminação de Natal especial e surpreendeu muita gente. A Casa de Papai Noel está de volta, assim como as apresentações dos corais. Desta vez, uma catedral musical e uma vila também foram erguidas para celebrar a data. A estrutura impressiona pela imponência.

O prefeito ACM Neto chegou ao Campo Grande acompanhado das filhas, Lívia e Marcela, e da sobrinha Gabriela. A família visitou cada um dos espaços e o gestor destacou o trabalho em equipe para chegar ao resultado. Ele também agradeceu a parceria do vice-prefeito, Bruno Reis, que abraçou o projeto. Foram seis meses de planejamento.

“Quero convidar as pessoas a conhecerem a decoração de Natal deste ano. Ela está linda, impressionante e emocionante. Foi feita com muito capricho e carinho, trazendo muito mais brilho, luz e energia para esse momento tão especial do fim de ano, valorizando as famílias, trazendo uma mensagem de paz e tornando a cidade ainda mais encantado para quem vem nos visitar”, disse Neto.

Quem estiver pensando em visitar o local é bom ir com tempo. São muitos os espaços. Quem entra pelos portões que ficam em frente ao Teatro Castro Alves (TCA) é recebido por uma estrutura que lembra os vitrais das igrejas góticas. A ‘Catedral da Luz’, como foi batizada, tem um corredor sonoro e de luzes. À esquerda, uma estrutura luminosa em azul virou point de casais apaixonados.

Prefeito ACM Neto levou as duas filhas, Marcela e Lívia, e a sobrinha Gabriela, para ver a decoração e fazer a tradicional foto com Papai Noel (Foto: Betto Jr./CORREIO)

À direita, um presépio com as imagens da Sagrada Familia se destaca no verde da grama da praça. Em frente, uma árvore de Natal se estende da base até o pé do caboclo, onde duas estrelas brilhantes lembram a de Belém. São 23 metros de altura.

A casa do Papai Noel fica do outro lado da praça, com o trono do ‘Bom Velhinho’, e do lado oposto uma locomotiva brilhante é palco de inúmeras selfs. Entre a casa e a locomotiva, um corredor com casas amarelas e telhados vermelhos formam a Vila de Natal. Nelas o público encontra artesanato e gastronomia.

Veja fotos da decoração natalina no Campo Grande:

Campo Grande está multicolorido (Betto Jr./CORREIO) Público se surpreendeu com decoração (Betto Jr./CORREIO) Luzes para esperar 2020 (Betto Jr./CORREIO) Árvore de 23 metros de altura (Betto Jr./CORREIO) Vila Natalina (Betto Jr./CORREIO)

A pequena Helena Ribeiro, 3 anos, ficou impressionada com as luzes brilhantes. E precisou ter paciência porque a mãe quis registrar a presença da menina em todos os espaços. Primeiro, com as mãos na cintura. Depois, Helena fez biquinho. E, por fim, uma foto sentada perto da árvore.

“A decoração ficou linda. Eles fizeram um bom trabalho. Vou trazer meus sobrinhos também e tenho certeza que eles vão adorar. São tantos lugares que nem sei qual o mais bonito para fotografar”, afirmou a administradora Heloísa Ribeiro, 36 anos, mãe da menina.

O investimento do município na decoração foi de R$ 5,2 milhões. Ao todo, serão 50 dias de comemorações, até 6 de janeiro. A programação da Prefeitura inclui apresentações teatrais, show e até uma feira de artesanato e gastronomia.

Mas, o mais aguardado é o espetáculo de drones, que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de Dezembro, no Farol da Barra, em Cajazeiras, no Subúrbio e Imbuí. Serão 300 equipamentos sobrevoando esses pontos da cidade e fazendo uma apresentação inédita para a população.

O diretor de iluminação, Júnior Magalhães, frisou que algumas das barracas da vila fazem parte das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e terão as vendas dos produtos revestidas para a instituição. Ele disse que cerca de 100 ambulantes vão trabalhar nos próximos dias na praça Dois de Julho (Campo Grande).

“Não tenho dúvidas de que Salvador não perde para ninguém em relação a decoração de natal. O nosso Papai Noel é negro, representando a população da nossa cidade. Temos uma imagem aqui da Santa Dulce dos Pobres. O povo de Salvador tem muito o que se orgulhar”, disse Júnior Magalhães.

A prefeitura informou que serão 20 praças iluminadas, 6,2 milhões de microlâmpadas em LED nas ruas, 500 árvores enroladas, cerca de 750 peças luminosas em postes e mais de 600 horas de iluminação.

A decoração especial estará no Dique do Tororó, Praça Municipal, Hospital Municipal de Salvador, na Boca da Mata, e na fachada das Obras Sociais Irmã Dulce, no Largo de Roma. O Farol da Barra recebeu jardim iluminado e letreiros luminosos.

Além da iluminação especial, haverá ainda mais de 100 horas de espetáculos e apresentações natalinas em diversos locais da cidade, com destaque especial para os pontos turísticos.

Veja vídeo sobre a inauguração da decoração de Natal: