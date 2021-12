Multidão lota a Colina Sagrada na última sexta-feira do ano

Um tapete branco cobriu a Colina Sagrada do Bonfim, em Salvador, nesta última sexta-feira do ano. Como já é tradição na Bahia, milhares de pessoas se vestiram com a cor da paz e foram agradecer pelo ano que passou. Alguns aproveitaram para percorrer o Caminho da Fé, fazendo uma caminhada entre o Santuário de Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, e a Basílica Santuário Senhor do Bonfim. Haverá missas às 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h e 16h.

A celebração das 7h30 teve tanta gente que ficou difícil caminhar pela praça em frente a igreja. Uma estrutura foi montada do lado de fora do templo e está sendo usada para as celebrações. Já a escadaria em frente a grade das fitinhas foi transformada em local para orações, pessoas estão ajoelhando nos degraus e fazendo os agradecimentos e pedidos porque do lado de dentro a igreja está lotada.

O público que compareceu tem perfil diverso. Muitos idosos, mas também casais jovens, adolescentes, ciclistas, outros atletas e famílias. Moradores da Cidade Baixa, Subúrbio, Pernambués, Cabula, Barra, Rio Vermelho e São Marcos foram alguns que marcaram presença. Turistas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília também passaram pelo templo. Dentro da igreja, que está passando por reforma, houve congestionamento de fiéis.

Reitor da Basílica do Senhor do Bonfim, o padre Edson Menezes, disse que ficou surpreso com a quantidade de fieis na Colina. "Fiz toda uma movimentação incentivando para que as pessoas viessem durante a semana, passamos a celebrar seis missas desde terça, mas eu entendo que é um desejo de agradecer depois de tudo o que aconteceu este ano. Tivemos todos os cudiados de preparar tudo, estou notando que as pessoas estão usando máscaras, o receptivo usando álcool em gel, tentando controlar a aglomeração. Mas o público foi além do que a gente esperava", disse.

Visitar a igreja do Bonfim na última sexta-feira do ano já é tradição na Bahia, ato que é repetido na primeira sexta-feira de cada ano. Enquanto as roupas, a regra é clara: vá de branco. O aposentado Oswaldo Nascimento, 61 anos, era um dos poucos que violou a regra. Ele foi com a camisa do Esporte Clube Bahia.

"Vim pedir a intercessão de Senhor do Bonfim porque está difícil para a gente. Já pedi também para Nossa Senhora da Conceição da Praia, na semana passada. Estou apelando para todos os santos", brincou.

As turistas Glaucia Andrade, 38, e Jaqueline Vieira, 37, chegaram ontem em Salvador. Elas saíram de São Paulo e estão visitando a Bahia pela primeira vez. "Os amigos que já estiveram aqui deram algumas dicas de passeios e todos falaram que visitar a igreja do Bonfim era uma parada obrigatória", contou a nutricionista Glaucia. As duas foram de branco e disseram que agradeceram pela saúde e pediram pelo fim da pandemia.

Houve bênção aos objetos e um dos momentos mais importantes foi o da recepção da imagem ao Senhor do Bonfim, que percorreu parte da multidão ao Hino do Senhor do Bonfim e sob aplausos. As missas acontecem até às 16h.