Multidão toma as ruas em caminhada de ACM Neto na Cidade Baixa 

O candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), e apoiadores estão fazendo uma caminhada na Cidade Baixa, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (30). A concentração aconteceu no Largo dos Mares, de onde o grupo saiu, por volta das 10h30, e está seguindo até a Basílica Santuário Senhor do Bonfim. No final do percurso a caminhada será transformada em uma carreata no Centro.

O público levou faixas e cartazes e dois ministrios estão animando a multidão. O candidato ACM Neto chegou acompanhado da candidata a vice Ana Coelho e do prefeito de Salvador, Bruno Reis. Eles cumprimentaram o público e Neto falou da possibilidade de eleição ainda no primeiro turno.

"Acho que a gente tem boas chances de uma vitória já no primeiro turno, confiando na vontade dos baianos que vão às urnas", disse Neto. "Esperamos que tudo possa acontecer em uma clima de tranquilidade e paz. Sei que cada 'torcida' acaba indo pra rua para manifestar apoio aos seus candidatos, mas que todos se respeitem. Divergência só na urna na hora do voto, o resto é paz, tranquilidade e harmonia, que é o espírito do povo da Bahia", acrescentou.

(Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO)

Vestida de azul, a cor do partido, e branco a multidão formou um tapete que está colorindo o Caminho da Fé, trecho da Avenida Dendezeiros que liga o Santuário Santa Dulce dos Pobres à igreja do Bonfim. O candidato também comentou a investigação sobre a morte de um subtenente da Polícia Militar que fazia parte de sua equipe de segurança em uma operação da própria PM no sul da Bahia. Neto disse que é preciso uma investigação séria e punição aos PMs envolvidos.

"Mais do que nunca o governo do estado não dá condições para os policiais trabalharem da maneira adequada. Nesse caso, o que tem que existir é uma punição rigorosa aos policiais que executaram brutalmente um colega que não teve oportunidade de se defender. Cadê, os policiais estão presos? Tem muita coisa estranha nessa história. Nós demandamos ao Ministério da Justiça, queremos a Polícia Federal para investigar exatamente o que aconteceu", disse.

Além dos apoiadores que tomaram as ruas, moradores estão acompanhando o cortejo das janelas e sacadas. A manifestação acontece dois antes das eleições. Salvador é o maior colégio eleitoral da Bahia e, no domingo (2), a população vai definir, entre outros cargos, quem será o novo ocupante do Palácio de Ondina.

(Foto: Ana Lúcia Albuqueque/CORREIO)