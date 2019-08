'Mundo não vai perdoar uma má governança da Amazônia', desabafa prefeito de Manaus

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, desabafou sobre as queimadas que estão acontecendo na região amazônica, durante a Semana do Clima, que acontece em Salvador, nesta sexta-feira (23). Ele ressaltou o desgaste diplomático que o Brasil pode enfrentar por causa da preservação da floresta.

"Temos uma peculiaridade que precisa ser ressaltada. O mundo não está preocupado com quase nada, mas está preocupado com a Amazônia, com o que acontecer. O mundo não vai perdoar uma má governança da Amazônia. Várias pessoas estão se manifestando sobre o assunto. O Brasil corre o risco de ter boicote aos produtos e isso pode provocar um desgaste diplomático brutal para o Brasil no mundo inteiro. E recuperar isso vai levar muito tempo", afirmou Virgílio.

Ele também falou da importância de as pessoas conhecerem a Amazônia. "Estamos vendo erros seguidos em matéria de política ambiental. O ministro do Meio Ambiente esteve aqui e disse que não conhecia a Amazônia, mas ia conhecer. É uma obrigação dos brasileiros conhecer. Tinham que ir a Amazônia o máximo que pudesse", completou.

O prefeito destacou o impacto no desenvolvimento econômico. "Precisamos mitigar malefícios do aquecimento global

e trabalhar pra valer a questão da Amazônia. Os governos são vesgos em relação à Amazônia. O Brasil precisa acordar e perceber que existe ali talvez a última fronteira de desenvolvimento econômico possível. Precisamos não destruí-la", desabafou.

Virgílio finalizou lembrando da importância de preservar a biodiversidade. "Não podemos imaginar nada predatório em relação à Amazônia. Livrar de se tornar celeiro do agronegócio, e temos que torná-la uma grande enriquecedora do país pela biodiversidade. Não existe boa economia sem boas práticas ambientais", finalizou.

O prefeito ACM Neto demonstrou apoio à fala de Virgílio. "Aqui você não está sozinho, pelo mais 5 prefeitos te apoiam. Saia daqui com o apoio irrestrito de 3 milhões de soteropolitanos que vão sempre estar preparados para lutar e defender este, que é um patrimônio do Brasil, a Floresta Amazônica".

Além dele, participam os prefeitos de São Paulo, Bruno Covas, de Curitiba, Rafael Greca, e prefeito de Campinas e presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas Donizette e o prefeito de Recife, Geraldo Júlio.