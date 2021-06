Mundo Sustentável: entenda a importância de preservar os oceanos e as restingas

Nesta terça-feira (8), celebramos o Dia Mundial dos Oceanos, instituído em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Portanto, não haveria data melhor do que esta para compartilhar o segundo vídeo do projeto Mundo Sustentável, que traz o biólogo, professor e pesquisador universitário Moacir Tinoco (@moacirtinocophd) explicando sobre a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável - movimento global iniciado este ano, liderado pela ONU, que pretende reunir a sociedade em um grande esforço para aprofundar o entendimento das relações do oceano com a vida humana e o meio ambiente.

O cientista também apresenta o Projeto Expedição Restinga, importante iniciativa para a preservação dos oceanos.

Ao longo do mês dedicado ao meio ambiente teremos uma série de conteúdos especiais, entre vídeos e matérias com informações e dicas sobre o tema.

O Mundo Sustentável é uma realização do Correio, com o patrocínio da CF Refrigeração, Jotagê Engenharia, Unipar, Tronox, Suzano, Bracell, Sotero Ambiental, o apoio da AJL Locadora, Atlantic Nickel, Yamana Gold e SINDIMIBA e o apoio institucional da Prefeitura de Salvador.



