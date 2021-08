Município de Jaguarari registro novo tremor de terra

Os baianos já estão começando a se acostumar com algo que, até pouco tempo, era inimaginável na Bahia: tremores de terra. Nesta quarta-feira (18), por volta das 16h, foi a vez de Jaguarari, no centro-norte do estado, sofrer com o abalo.

De acordo com o Laboratório Sismológico (LabSis), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o tremor registrado foi de magnitude 2.2 na Escala Richter.

Não há registros, no entanto, de niguém que relatou ter ouvido ou sentido algo durante o tremor. A última vez que a cidade tinha passado por isso foi em 22 de março, quando houve um abalo com magnitude preliminar de 1.7 mR.