Municípios baianos recebem repasse extra de R$ 377 milhões da União

Num cenário de dificuldades para pagar salários e manter serviços públicos, os municípios vão iniciar a próxima semana com mais dinheiro nos cofres para fechar as contas de 2018. Isso porque o governo federal repassou, nesta sexta-feira (7), cerca de R$ 377,9 milhões às 417 cidades do estado, segundo levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

O valor é referente a uma parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e é considerado um décimo terceiro salário para as prefeituras. Em todo o Brasil, a União encaminhou R$ 4,1 bilhões aos mais de cinco mil municípios do país. O montante é 7,13% maior em relação à transferência feita no ano passado, de R$ 3,8 bilhões.

Na Bahia, os valores destinados a cada município varia de acordo com o tamanho da localidade. Cidades como Abaíra, Aiquara, Malhada de Pedras e Mirantes receberam R$ 369,4 mil cada, de acordo com a CNM. Já Salvador teve repasse de R$ 31,8 milhões.

O recurso extra é proveniente da arrecadação do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) e do Imposto de Renda (IR) contabilizada entre o início de dezembro de 2017 até o final de novembro deste ano.

Segundo o presidente da CNM, Glademir Aroldi, os repasses extra vão ajudar os gestores a pagarem o décimo terceiro de seus funcionários e a fechar as contas neste final de ano, mas não resolverão os problemas financeiros de muitos municípios. “Esse repasse é resultado de muito esforço e do trabalho intenso de mobilizações”, diz.