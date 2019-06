Municípios têm mais de 10 mil vagas abertas no país

Uma das vantagens para quem vai participar do concurso da Prefeitura de Salvador é que o conteúdo estudado pode ser reaproveitado em outras seleções municipais abertas país afora. Entre os certames com inscrições abertas no Brasil, mais de 80% das vagas são em prefeituras.

Dos 124 concursos, 72 deles estão no serviço público municipal. Ao todo, são 10.677 vagas. Uma boa oportunidade é a da prefeitura de São Paulo. São 1.737 vagas para a Secretaria de Educação, salário de R$ 5.187,01.

As vagas são para as funções de auxiliar técnico de educação e coordenador pedagógico. As inscrições seguem até o dia 5 de julho no site da Fundação Vunesp no www.vunesp.com.br. A taxa é de R$ 41,80 (para todos os cargos).

Em termos de salário, a remuneração mais atrativa está no concurso para a prefeitura de Dona Emma (SC). O salário é de R$ 15.216,12 para apenas três vagas com cargos tanto de de nível médio como de nível superior.

O prazo termina no dia 27 de junho e o cadastro é feito na prefeitura da própria cidade ou no site www.donaemma.sc.gov.br. A taxa custa R$ 50 (nível médio) e R$ 100 (nível superior).





10 CONCURSOS EM PREFEITURAS COM MAIOR OFERTA DE VAGAS Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Prefeitura de São Luís de Montes Belos (GO) 805 R$4.652,70 Fundamental, Médio e Superior 11/06 Prefeitura de Rio Verde (GO) 404 R$10.047,17 Médio e Superior 18/07 Prefeitura de Goianira (GO) 326 R$3.185,84 Fundamental, Médio e Superior 18/06 Prefeitura de Rio Largo (AL) 253 R$ 9.078,90 Fundamental, Médio e Superior 16/07 Prefeitura de Porto Velho (RO) 824 R$2.046,11 Fundamental, Médio e Superior 16/06 Prefeitura de Magalhães Barata (PA) 688 R$5.000,00 Fundamental, Médio e Superior 15/07 Prefeitura Municipal de Uruará (PA) 626 R$2.600,00 Fundamental, Médio e Superior 14/06 Prefeitura de Porto Nacional (TO) 379 R$12.906,42 Fundamental, Médio e Superior 12/06 Prefeitura de Rurópolis (PA) 412 R$5.000,00 Fundamental e Médio 10/06 Prefeitura de São Paulo (SP) 1737 R$5.187,01 Médio e Superior 05/07