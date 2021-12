Murilo Benício está namorando com jornalista Cecilia Malan, diz site

O ator Murilo Benício, 50 anos, e a jornalista Cecília Malan, 38, estão namorando. Segundo informações do Uol, o ator está se dividindo entre as gravações de Pantanal e visitas à amada, que é correspondente da Globo em Londres.

Nenhum dos dois dá sinal do relacionamento nas redes sociais - Murilo, que segue penas 87 anos, acompanha somente uma jornalista no Instagram, justamente Cecília. Mas ela nem mesmo segue o ator.

A maior parte das cenas de Pantanal já foram gravadas esse ano e o elenco está livre em sua maior parte. A retomada só deve acontecer depois das festas de fim de ano, no Rio de Janeiro.

Cecilia está solteira desde 2020, quando se separou do francês Pierre Antoine, com quem viveu por sete anos. Ela tem uma filha de 2 anos.

Já Murilo está solteiro desde julho do ano passado, quando acabou namoro com a autora de novelas Manuela Dias. Antes, ele ficou sete anos casado com Debora Falabella.