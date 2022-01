Murilo Huff abre mão de bens na divisão da herança de Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff, ex-namorado e pai do filho de Marilia Mendonça, tomou uma decisão sobre surpreendente sobre a tutela dos bens da cantora. Ele decidiu abrir mão da tutela dos bens a que teria direito na divisão do patrimônio de Marilia. A gestão agora ficará com a mãe da cantora, dona Ruth.

Sobre o patrimônio, há informações de que o valor de R$ 500 milhões, que já havia sido atribuído ao patrimônio da cantora, não condiz com a realidade. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.