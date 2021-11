Murilo Huff grava vídeo brincando com filho de Marilia Mendonça; assista

Murilo Huff compartilhou com os fãs um vídeo em que aparece brincando com o filho. O pequeno Léo, de 1 anos e 10 meses, é fruto do relacionamento do cantor com Marilia Mendonça, que morreu em um acidente de avião no último dia 5.

Nas imagens, o garotinho de quase 2 anos corre para os braços do pai. Os dois se abraçam na garagem de uma casa e o filho deixado por Marilia Mendonça dá um copo d'água ao pai.

No vídeo, o cantor usou a música "Tocando em Frente", de Almir Sater, e deixou marcado o trecho que diz: "É preciso amor pra poder pulsar / É preciso paz pra poder sorrir / É preciso a chuva para florir".

O sertanejo fez questão de afirmar na legenda que estaria sempre ao lado do filho. "Sempre assim... Um cuidando do outro", escreveu Murilo.

Veja o vídeo

eu cuido de você, você cuida de mim ♥️ pic.twitter.com/tLVRy20ELw — Murilo Huff (@murilohuff) November 16, 2021

Acidente

Na tarde da sexta-feira (5), o avião que a cantora Marilia Mendonça, de 26 anos, viajava para Minas Gerais caiu, na cidade de Piedade de Caratinga, perto de uma cachoeira. Além da cantora outras quatro pessoas que estavam a bordo morreram no local, segundo o Corpo de Bombeiros.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Piedade de Caratinga e do SAMU foram acionadas e se deslocaram para o local, onde fizeram os primeiros socorros. Vários moradores da região acompanharam de perto o resgate dos corpos. Segundo relatos nas redes sociais, houve forte cheio de combustível no local e, segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu em local de difícil acesso.

Marília Mendonça

Conhecida por seus grandes hits da sofrência, como "Infiel" e "De Quem é a Culpa", Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis, Goias. Aos 26 anos, era mãe de Léo Dias Mendonça, que completa 2 anos em dezembro, fruto do seu relacionamento com o ex-marido Murilo Huff. Também foi uma das percussoras da vertente feminina do sertanejo, antes dominado somente por homens.