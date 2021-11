Murilo Huff se emociona ao ler antiga declaração de amor de Marília: 'Coisa linda'

O sertanejo Murilo Huff se emocionou com um post de Twitter na madrugada desta segunda-feira (15) com uma declaração de amor que Marília Mendonça fez para ele no final de 2019 na rede social. O cantor teve um relacionamento de anos com Marília e juntos tiveram o filho Léo. A artista morreu no último dia 5, em um acidente de avião em Minas Gerais.

"To a fim de ficar com você mais uns 200 anos", escreveu Marília, sem citar expressamente Murilo, com quem estava na época. Uma fã então comentou que ela estava "muito apaixonada". Marília respondeu e falou do relacionamento. "Eu tenho um filho do homem mais dedicado do mundo, que consegue se dividir perfeitamente sem ter que deixar nenhum dos lados de lado... Como não estar", escreveu ela.

Nessa madrugada, uma fã repostou um print do comentário e Murilo respondeu, dizendo que nunca tinha visto a mensagem. "Que coisa linda... Não era muito de Twitter, nunca tinha lido isso", escreveu, usando emojis de carinha apaixonada e choro.

(Foto: Reprodução)

Marília e Murilo estavam separados havia cerca de dois meses quando ela faleceu, mas tinham um bom relacionamento. Com a morte da cantora, ele entrou em acordo com a mãe dela, Ruth Moreira, e vão ter a guarda compartilhada de Léo. Eles negaram boatos de desentendimentos.

"Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha. Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito", explicou dona Ruth. "Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino", afirmou Murilo.