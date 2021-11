Muro de condomínio de luxo desaba e lama invade casas em Itacaré: 'Perdemos tudo'

Três casas foram inundadas e ao menos e sete pessoas ficaram feridas após o muro de um condomínio de luxo desabar, liberando a água e lama que represava em Itacaré, na Bahia. A construção cedeu durante as chuvas que atingiram a cidade entre na noite entre sábado (27) e domingo (28).

O surfista Cailan de Andrade, de 22 anos, passava pela rua em frente ao muro quando ocorreu o episódio. A lama o atingiu, carregando-o por 100 metros. "Me ralei todo e quase quebrei a perna. Inclusive, vai ter um campeonato de surf aqui na cidade e eu não vou poder disputar por conta disso. Estou chateado demais", lamentou.

Segundo testemunhas, uma criança também teria se ferido. A lama carregou o garoto para debaixo de um carro.

A atleta de Muay Thay, Adrielle Almeida, conta que o condomínio Vista Itacaré desmatou muitas árvores para construir os lotes. Com isso, o barranco ficou exposto, sem vegetação para segurá-lo.

Quando a terra começou a dar sinais de que ia ceder, um muro foi construído para poder represá-la. No entanto, nos últimos dias a construção apresentou rachaduras e técnicos enviados pelo Vista Itacaré foram até o local fazer uma vistoria.

"Só que eles vieram, deram uma olhada e apenas 'amarraram' o muro, sem dar nenhum reforço. Já estava claro que uma tragédia ia acontecer", conta a jovem, que postou vídeos das casas e ruas inundadas em suas redes sociais.

Os moradores das três casas atingidas perderam móveis, eletrodomésticos e objetos pessoais. "Teve gente que saiu correndo e não conseguiu nem buscar os documentos. Todo mundo perdeu tudo", revela Adrielle.

Nesta segunda-feira (29), um dia após a queda, o condomínio enviou equipes de limpeza para retirar o barro das ruas e das casas. Nas imagens, é possível ver que motos e até carros ficaram soterrados.

Moradores tiveram uma reunião na manhã de hoje com representantes do condomínio. No encontro, os responsáveis garantiram que irão ressarcir as vítimas.

O CORREIO tentou contato com o Condomínio Vista Itacaré, mas não obteve retorno até o fechamento desta nota. Caso o empreendimento envie um posicionamento, ele será incluído.