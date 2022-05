Muro que desabou tinha rachaduras, dizem moradores em Jardim Cajazeiras

O muro que desabou e atingiu casas em Jardim Cajazeiras já apresentava rachaduras antes do deslizamento da madrugada desta terça-feira (10). Os moradores relataram que em uma das rachaduras descia uma água, pouco antes de tudo vir abaixo.

A casa mais atingida pelo deslizamento de terra foi a da vendedora ambulante Ana Cristina Conceição, que mora no imóvel com os quatro filhos, e um deles tem apenas um mês de vida.

Ana Cristina carrega filho recém-nascido

(foto: Arisson Marinho/CORREIO)

"O muro cedeu e o barro deslizou. Ele derrubou meu portão e a lama invadiu minha casa. Foi uma correria. Os vizinhos ajudaram abrindo uma passagem no meio dos escombros. Consegui pegar os documentos e algumas peças de roupas, mas ainda não sei o que vou fazer", afirmou.

Ela está preocupada porque antes do deslizamento a casa já apresentava rachaduras. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que os imóveis atingidos não correm risco de desabar, mas 12 famílias terão que deixar as casas por conta do risco de novos deslizamentos e até que a recuperação da encosta seja concluída. Uma lona foi colocada no local.

O diretor-geral da Defesa Civil, Sosthenes Macedo, contou que sete famílias foram cadastradas para receber aluguel social e as demais não estavam em casa no momento do deslizamento. Elas devem procurar a Codesal para ter acesso ao benefício.

(Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

"Estamos dando toda a assistência às famílias e assim, a posteriori, os órgãos que tratam de obras, façam as intervenções necessárias. Todos os imóveis foram evacuados, mas não há a necessidade, inicialmente, de serem demolidos", explicou. Sosthenes disse ainda que esta semana a equipe da Defesa Civil deve retornar ao local para avaliar a situação da via que desabou e qual intervenção deve ser realizada.

Ainda de acordo com Sosthenes, o local foi modificado pelos moradores da região. "Aqui tinha um acesso, que foi cortado pelos populares para ganhar espaço para outras construções, que é algo que acontece em várias localidades e foi feita uma contenção que não suportou as chuvas", detalhou.

A equipe da Defesa Civil isolou a área e uma equipe da Limpurb já esteve no local para remover o barro que deslizou e invadiu as casas.