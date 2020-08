Museu da Misericórdia celebra dia do Patrimônio Histórico com lives

O Dia Nacional do Patrimônio Histórico será comemorado na próxima segunda-feira (17), com direito a uma programação especial de lives do Museu da Misericódia, em Salvador. A data foi escolhida como homenagem ao jornalista e historiador mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade, primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A primeira live acontecerá no próprio dia 17, às 17h, com o tema “O Iphan e o patrimônio nosso de cada dia – breves reflexões”. A segunda será no dia 20 de agosto, às 16h, quando serão apresentadas idéias sobre “Museus no contexto da pandemia: perspectivas, posturas e desafios”. Proteção de acervos, defesa do Centro Histórico de Salvador e a relação entre museus e o desenvolvimento social estão entre os assuntos que serão abordados durante as transmissões, promovidas no perfil do Museu da Misericórdia no Instagram (@museudamisericordia).

“Nosso objetivo é socializar sobre a importância do patrimônio cultural da nossa cidade e também refletir sobre o papel social da cultura, sobretudo no atual momento, quando ela também tem agido como uma ferramenta de enfrentamento”, afirma a museóloga do Museu da Misericórdia, Osvaldina Cezar, que comandará as lives ao lado das museólogas Ana Góis e Ana Cristina Coelho.

Mestre em Preservação do Patrimônio Cultural e técnica do Iphan Bahia, Ana Góis tem experiência na gestão, inventário e proteção de acervos móveis, bem como em pesquisas relacionadas ao patrimônio da Bahia e seu reconhecimento nacional e internacional. Já Ana Coelho coordena o Programa Narrativas Patrimoniais, do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, e tem histórico de forte atuação nas áreas de educação patrimonial, gestão e sistematização de políticas públicas para o setor museológico.