Museu do Mar leva exposição sobre Aleixo Belov para o Shopping da Bahia

Uma nova exposição chega ao Shopping da Bahia a partir desta segunda-feira (17), com a promessa de embarcar os clientes numa viagem bem diferente do que estão acostumados.

Com tema marinho, o espaço trará a história do velejador Aleixo Belov, que já deu cinco voltas ao mundo, sendo três delas sozinho. Condecorado pela Marinha do Brasil por ter sido o primeiro navegador a fazer uma volta ao mundo sozinho com a bandeira brasileira, o comandante Belov tem 79 anos e segue pelas águas mundo afora. Ele se prepara para retornar ao país após conseguir atravessar as águas geladas da Passagem Noroeste, pelo Estreito de Bering, que liga os oceanos Atlântico e Pacífico.

A mostra itinerante, idealizada pelo Museu do Mar Aleixo Belov, acontecerá na alameda Luís Gama, no piso L3 do shopping. No local, o público poderá conferir fotos de algumas das viagens de Belov, assim como objetos únicos trazidos pelo comandante das expedições que realizou pelos cinco continentes. A exposição ficará aberta ao público, no horário de funcionamento do empreendimento, até o dia 10 de novembro.

Museu do Mar Aleixo Belov

Além da mostra, é possível conhecer, de forma permanente, o museu que leva o nome do velejador. Localizado em um casarão amarelo de três andares que mistura arquitetura clássica com moderna no Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, o Museu do Mar Aleixo Belov guarda relíquias adquiridas durante as viagens feitas pelo comandante.

O veleiro “Três Marias”, no qual ele fez uma dessas viagens, é o pilar central do equipamento cultural. Crianças de até 5 anos não pagam. Nas quartas, o acesso é gratuito para todo mundo.