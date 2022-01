Museu du Ritmo, em Salvador, será revitalizado após parceria entre Carlinhos Brown e construtora

Em breve, Salvador vai ganhar um espaço dedicado à cultura e entretenimento em um endereço já conhecido tanto por soteropolitanos quanto por muita gente que visita a cidade. O Museu du Ritmo começou ser revitalizado e, após as obras, oferecerá salas de exposição, teatro, camarins, ambientes climatizados, espaços para eventos, lojas e restaurantes, entre outros ambientes interativos com foco no entretenimento.



A iniciativa é fruto de uma parceria firmada entre Carlinhos Brown – que inaugurou o Museu em 2007 - e a construtora SIAN Engenharia para a idealização e desenvolvimento de um projeto com foco no entretenimento e divulgação da cultura baiana. A ideia é atender não somente os moradores de Salvador, como também os milhares de turistas que todo ano visitam a cidade e, em particular, seu Centro Histórico.



“O futuro Museu du Ritmo será um projeto de engenharia muito interessante e inovador. A interface entre o moderno e o existente, nos proporciona a utilização de uma técnica diferenciada na arte de construir. A engenharia como fonte de tornar o abstrato em algo factível e real será mais um desafio para a nossa empresa que continua vocacionada nesse sentido”, pontua Luis Siqueira, sócio-diretor da SIAN Engenharia.

O conceito do equipamento abrange tanto a realização de eventos e manifestações artísticas diversas, como também música, teatro, moda, dança, artes plásticas, além de abranger também outras atividades privadas relacionadas à arte e cultura do Brasil. “A missão do Museu Du Ritmo sempre foi ser um centro de história e cultura, um espaço vivo para as mais diversas manifestações de arte”, enfatiza Carlinhos Brown.



“Digo que ele é o Museu do depois do amanhã, um lugar que em seu passado vivenciou a dor extrema de um povo escravizado, e foi sendo ressignificado como palco para todas as belezas que também nasceram a partir dessas dores. É a nossa história guardada ali para que não a esqueçamos, mas que olhando para ela de frente a gente saiba também o quanto foi possível transformar”, completa o multiinstrumentista.



Localizado no Comércio, o equipamento já terá em seu DNA a dinâmica e movimento dos antigos comerciantes e ambulantes locais que comercializavam os seus produtos na região. “Desde que adquiri o Mercado do Ouro, em mim já havia essa vontade e consciência da necessidade de recuperação de memória, afinal esse lugar foi mais que um mercado, se caracterizando como um expoente da cultura brasileira”, contextualiza Brown.



Para o artista, “esse é um momento muito especial de revitalização, reenergização, e mesmo que nesse momento a gente não possa comemorar isso como gostaríamos, por todos os cuidados e atenções que precisamos ter diante das instabilidades e agravamentos dessa pandemia, me sinto muito feliz com essa valiosa parceria com a Sian Engenharia e com tudo que estamos planejando e desejando fazer acontecer neste depois do amanhã que virá ainda mais forte para as artes e para a cultura de um modo geral”, ressalta.



As intervenções iniciais do Museu du Ritmo, que tem capacidade de atendimento para quatro mil pessoas, estão em fase final de realização, contemplando desde a recuperação estrutural do telhado à revisão geral das instalações prediais e de ar-condicionado, personalização dos camarotes e banheiros, além de uma pintura geral e customizada como merece esse projeto inovador.