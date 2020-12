Música, afeto e ancestralidade: Midiã Noelle conversa com Jota.pê ao vivo

O porgrama Conexões Negras desta sexta-feira (18) será sobre música e ancestralidade. A jornalista Midiã Noelle (@midinoelle) conversa com o cantor e compositor Jota.pê (@jota.peoficial) a partir das 19h no Instagram do CORREIO (@correio24horas).

Com vertentes que vão de Jorge Ben a Caetano Veloso, passando pelo manguebeat de Chico Science, o cantautor paulistano Jota.pê, lançou seu primeiro álbum “Crônicas de um Sonhador” em novembro de 2015, e recentemente 3 singles pertencentes ao EP “Garoa”.

O artista já se apresentou no TEDx, Memorial da América Latina, Rio2C, Show Livre e outros, além de participar do The Voice Brasil 2017, sendo considerado por Lulu Santos uma das melhores vozes de todas as temporadas do programa.

Em 2020, participou com seu projeto em duo "ÀVUÀ" do disco em homenagem a Adoniran Barbosa chamado "Onze" ao lado de artistas como Elza Soares, Zeca Baleiro e Francisco El Hombre.