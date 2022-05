Musical em homenagem a artistas de várias gerações será gravado em Salvador

Russo, Luiz Caldas, Margareth e Baby participam do Canto ao Tempo, que tem direção

de Flora Gil e Letícia Muhana (Montagem Eduardo Bastos - CORREIO)

O musical Canto ao Tempo, que homenageará artistas de várias gerações que estão comemorando datas redondas, será gravado em Salvador, durante os dias 12, 13 e 14 de junho. A lista inclui Margareth Menezes e Luiz Caldas (60 anos), Baby do Brasil (70) e Russo Passapusso (40). Exceto Luiz e Russo, que farão em 2023, todos comemoram em 2022. O programa será exibido pelos canais Multishow e Bis, com direção de Letícia Muhana e Flora Gil, produção executiva de Amadeu Alban, roteiro de Elísio Lopes Jr. O cenário transmite a noção de ciclos que marcam as idades cheias e os programas serão exibidos mensalmente, em datas que serão divulgadas em breve2.





Paulinho Boca (Divulgação)

Virada Cultural em São Paulo terá Paulinho Boca

O cantor e compositor Paulinho Boca se apresenta neste domingo no Centro Cultural São Paulo - Sala Adoniran Barbosa, dentro da programação da Virada Cultural 2022. No repertório, sucessos da sua carreira solo e clássicos dos Novos Baianos, homenageando os 50 anos do Acabou Chorare. E por falar no Acabou Chorare, o premiadíssimo álbum do grupo volta a ser considerado por jornalistas e críticos musicais, numa nova enquete, como um dos melhores álbuns da MPB em todos os tempos. Paulinho mora em Salvador, mas está antenado com o que acontece em outros lugares no Brasil e no mundo.





Carlinhos Brown na Itália e Espanha (Foto: Divulgação)

Brown se apresenta no Festival de Milão e nas Ilhas Canárias

Carlinhos Brown arruma as malas em junho para duas importantes apresentações na Europa. Dia 17 ele participa do Festival da Diversidade em Tenerife, nas Ilhas Canárias, que pertence à Espanha. Dia 19 ele segue para Milão, onde será destaque no Milano Latin Festival, levado pelas mãos da produtora brasileira Priscila Trummer, que mora em Miami, nos Estados Unidos, mas transita com desenvoltura nos quatro cantos do planeta. O cacique do Candeal era esperado desde 2020 nesse evento porém, com a chegada da pandemia da covid- 19, tudo teve que ser adiado.









Culinária Musical 6ª edição

O Culinária Musical, projeto do ator do Bando de Teatro Olodum e afrochefe Jorge Washington, chega a sua 6ª edição do ano no dia 5 de junho na Casa do Benin, Pelourinho, das 12h às 17h. No cardápio, serão servidos sarapatel, arrumadinho de fumeiro e moqueca de banana da terra. Na parte musical, Dão faz show afro acústico, com participação especial de Magary.





TUM-TUM-TUM*

1 Na próxima segunda, às 22h, Carlos Borges recebe Clarindo Silva na Série O Que é Que a Bahia Tem?. Clarindo, que acaba de celebrar 80 anos, é um campeão pela valorização do Patrimônio Histórico da Bahia, em particular, do Pelourinho. A exibição será nos canais Focus Brasil no Facebook e no YouTube.

2 Em mais uma edição do seu projeto Belo Future, em que interpreta canções de outros artistas com uma nova sonoridade, o cantor Belo presta homenagem ao Roupa Nova, um dos mais importantes nomes da MPB. Ele gravou três sucessos do grupo. A novidade estará disponível, amanhã, em seu canal oficial do YouTube

3 O cantor Léo Viana, uma das revelações da nova geração, se apresenta dia 4 de junho, no Arraiá do Bela Vista, a partir das 18, na Praça Central do Shopping Bela Vista. Versátil, ele está preparando um repertório que inclui forró, sofrência e pagode, entre outros ritmos. Tudo isso assessorado pelo produtor Zanoni Costa.