Músico morre após ter infarto fulminante durante live em MG

Foto: Reprodução

O guitarrista José Carlos Leal Moreira, da banda CLM, morreu aos 42 anos após ter um infarto fulminante durante uma live do grupo. Ele estava tocando e cantando normalmente quando, de repente, caiu com as mãos na guitarra. As informações são do jornal Estado de Minas.

A banda, que é da cidade de São Francisco (MG), continuou tocando por algum tempo, até que um deles percebeu a queda de José Carlos e interrompeu a apresentação. O músico foi socorrido, mas chegou sem vida ao Hospital Municipal Doutor Brício de Castro Dourado.

De acordo com a banda CLM, o grupo foi formado quando eles ainda eram jovens, mas depois se separaram. Com a pandemia, eles decidem se reencontrar e promover a live. A iniciativa partiu do grupo “Memórias de São Francisco”, criado nas redes sociais com o objetivo de resgatar fatos marcantes e personagens da história do município.

Além de músico, José Carlos Moreira trabalhava como serralheiro. Conforme familiares, ele sofria de problema cardíaco e usava marca-passo há sete anos. A vítima deixa a mulher e três filhos.