Músicos de Gal Costa fazem palestra para alunos do Quabales

Com ingressos esgotados para o show do dia 12 (sábado), com sessão extra no domingo (13), no Teatro Castro Alves, a cantora Gal Gosta comemora 56 anos de carreira fonográfica em “As Várias Pontas de uma Estrela”. No sábado (12), os músicos da banda da artista, Fábio Sá e Limma vão ministrar a palestra “Vivendo de Música”, para alunos do projeto sócio-educativo Quabales.

CONHEÇA O CORREIO AFRO

Fundado em janeiro de 2012, o Quabales é um projeto sócio-educativo e cultural idealizado pelo multi-instrumentista Marivaldo dos Santos e pela produtora Fernanda Mello. Está localizado no bairro do Nordeste de Amaralina, comunidade soteropolitana com mais de 100 mil habitantes e berço de Marivaldo.

O objetivo do Quabales é incentivar, através de um aprendizado colaborativo, a inclusão social e profissional de crianças, adolescentes, jovens e adultos, usando a música, a arte e a cultura como ferramentas para o combate às desigualdades, estimulando novas perspectivas de vida.

A vivência acontece às 14h, em Amaralina, na sede da associação e será traduzido simultaneamente em libras, haverá uma tradutora e intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), o objetivo é levar a acessibilidade através da música.