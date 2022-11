Mutante e adaptável: a covid-19 veio para ficar, acreditam especialistas

A nova onda de casos de covid-19 vem crescendo no Brasil desde a identificação da subvariante BQ.1, da linhagem Ômicron do coronavírus [Sars-Cov-2]. A nova cepa tem sido responsável pelo aumento de contágios nos Estados Unidos e Europa. No Brasil, ao menos cinco estados identificaram a mutação, que ainda não chegou à Bahia, mas já preocupa especialistas. Além disso, em território baiano foi registrada a subvariante BA.5 do vírus.

Dados dos últimos três meses da Central Integrada de Comando e Controle de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) apontam que foram confirmados 31.150 casos de covid-19 no estado nesse período. Desde o começo da pandemia, em março de 2020, o estado registrou 1.706.611 casos da doença.

Para a infectologista Fernanda Grassi, os números só reforçam a necessidade de atenção máxima com as mutações frequentes do coronavírus. “A covid nunca foi embora. Houve controle da pandemia porque as pessoas se vacinaram e a circulação diminuiu. Mas estamos vivendo ainda a pandemia, ela não acabou”, ressalta a especialista.

A própria Organização Mundial de Saúde (OMS) ainda não mudou o status da doença de pandemia [quando uma epidemia atinge escala global] para epidemia sazonal ou mesmo doença endêmica, quando ocorrem surtos em determinados períodos, como acontece, por exemplo, com a dengue no verão.

Com casos de covid-19 registrados em todos os municípios baianos, Grassi aponta que não há como classificar a covid-19, ainda, como doença sazonal, uma vez que o vírus nunca parou de circular.

Estudante de Psicologia, Luiza Santiago, 20, conta que contraiu a doença pela segunda vez neste ano. “Eu tive em fevereiro e agora. Dessa vez apresentei dor de garganta, cansaço, tosse e espirros”, descreve.

Vacinação incompleta

Um dos motivos destacados pela infectologista para a persistência da doença e para o aparecimento de variantes e subvariantes é a falta de conclusão do esquema vacinal.

“Aquelas pessoas que não receberam suas doses de reforço estão mais suscetíveis à infecção. Podemos esperar, para quem não está imune, um aumento de casos de hospitalização”, alerta.

Na Bahia, atualmente, a taxa de ocupação de todos os leitos (UTIs e clínicos) para tratar covid-19 está em 36%, sendo a maioria dos hospitalizados, assim como ocorre no resto do país, de pessoas que não foram imunizadas com todas as doses, idosos e pessoas com comorbidades. A tendência de novos casos aumentou em razão das variantes da Ômicron, dentre elas a BA.5, identificada no estado no início deste mês pelo Ministério da Saúde.

Até o momento, não se sabe se a BA.5 oferece mais riscos à saúde, mas há um consenso sobre sua maior transmissibilidade, que não possui um motivo determinado. É fato, no entanto, que a baixa eficácia das vacinas disponíveis no Brasil, segundo Grassi, contribui para o contágio, já que as vacinas utilizadas no país têm apenas a sequência da cepa original e ainda não trazem as sequências das mutações. Para a infectologista, o ideal seria a vacina bivalente, que tem a composição do vírus original e a da variante Ômicron, e já vem sendo usada na Europa e nos Estados Unidos para conter os casos ocasionados por essa cepa.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a vacina bivalente está em fase final de análises das novas versões do laboratório Pfizer, já contendo as subvariantes BA.1 e BA.4 /BA.5. Em nota, a Anvisa informou que após a análise, o pedido será encaminhado para avaliação da diretoria responsável, que encaminha a proposição para deliberação da diretoria colegiada, considerando que se trata de pedido emergencial.

Embora haja eficácia relativamente reduzida das vacinas disponíveis para conter as variantes da Ômicron, a conclusão do esquema vacinal continua sendo imprescindível. De acordo com a infectologista Clarissa Cerqueira, a circulação das subvariantes pode ser atribuída, além da falta da vacina bivalente, a longos períodos sem aplicação das doses de reforço, caso característico de pessoas que não completaram o ciclo.

“Com a vacina, evidenciamos que houve uma redução de gravidade para outras cepas que foram aparecendo".

Quinta dose em Salvador

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) informou ontem que realizará, a partir de hoje, a aplicação da 5ª dose anticovid exclusivamente para pessoas imunossuprimidas. Estão aptos para tomar o imunobiológico quem dentro desse público recebeu a 4ª dose há pelo menos quatro meses.

Segundo o Ministério da Saúde, a 5ª dose da vacina é indicada para pessoas a partir de 40 anos, mas ainda não existe uma nota técnica orientando que o imunizante seja dado a todos os brasileiros nessa faixa.

“A Câmara Técnica Assessora em Imunizações mantém as discussões referentes às alterações e ampliações do esquema vacinal para novos grupos, de acordo com as evidências científicas e o cenário epidemiológico, que são acompanhados diariamente”, afirma a pasta.

Estudante de Comunicação Social, Luiza Gonçalves, 21, teve recentemente a primeira confirmação de que estava com covid-19. Ela conta que o resultado veio depois de relaxar no cumprimento de medidas preventivas. “Eu já estava saindo na rua sem máscara e indo para shows sem [o acessório de proteção], mas agora vou retomar”, garante.

Medidas de proteção individual

Além da vacinação, a infectologista Fernanda Grassi lembra que continua sendo importante a adoção de medidas individuais que visam combater a covid-19, como a higienização das mãos, uso de máscaras e evitar aglomerações. Segundo ela, pessoas que apresentarem sintomas após contato com pessoas com covid-19 devem fazer o teste e ficar isoladas por cinco dias.

De acordo com a Sesab, no momento não há previsão do retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras. “Nesse momento, a gente não vislumbra a necessidade de editar decreto ou norma complementar para o uso obrigatório das máscaras", diz Priscila Macedo, do Centro de Operações em Emergência em Saúde.

No entanto, a infectologista Clarissa Cerqueira enfatiza que não é preciso haver decreto para que as pessoas sigam as medidas de prevenção. Para ela, se as pessoas voltarem a adotar as medidas, a nova onda poderá ser controlada sem comprometer as festas de fim de ano e o Carnaval de 2023. “Dá para evitar os casos graves, basta seguir as recomendações”, enfatiza.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo