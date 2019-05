Mutirão atende pacientes com asma e doença pulmonar em Ondina

Um mutirão para triagem e orientação sobre asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) atendeu cerca de 70 pessoas na manhã deste sábado (11) em Ondina. A iniciativa é uma parceria entre a Associação Bahiana de Medicina (ABM) e a Sociedade de Pneumologia da Bahia. Médicas e estudantes fizeram os atendimentos gratuitamente.

Participaram da ação pessoas que têm a partir de 15 anos e apresentam sintomas de tosse recorrente, catarro, cansaço, falta de ar, chiado no peito, aperto no peito e infecções respiratórias frequentes. Fumantes e ex-fumantes também foram atendidos no local pelos profissionais.

Os participantes foram orientados sobre controle ambiental para alérgicos, atividades físicas indicadas para pneumopatas, além de receber informações sobre tabagismo e asma. A importância de ficar atento a sintomas na respiração para que seja diagnosticada de maneira precoce a tuberculose também foi ressaltada.

Não houve exames no local. As médicas pneumologistas trataram alguns casos com receitas e, se necessário, encaminharam para hospitais para que os exames necessários sejam feitos. Quem tinham maior necessidade de acompanhamento pneumológico foi encaminhado para hospitais específicos (Hospital das Clínicas e Hospital Otávio Mangabeira).

Isis Silva, 61 anos, foi uma das participantes do mutirão. “É muito difícil encontrar médicos nos postos de saúde. Vi isso na televisão, achei que era uma luz. Fui bem acompanhada em todos os sentidos, da primeira porta à última”, afirma. Fumante, ela queria um acompanhamento médico para checar como andam os pulmões. “Estava com medo de estar com algum problema no pulmão porque sou fumante e hipertensa. Esta foi uma oportunidade boa e eu vim verificar. A médica passou alguns exames e eu vou fazer”.

Dona Isis foi atendida no mutirão (Foto: Divulgação)