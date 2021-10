Mutirão da Cidadania oferece serviços gratuitos para a população do Subúrbio

A Prefeitura de Salvador, através do Escritório de Projetos Sociais, vai promover no próximo sábado (23), das 8h às 15h, o Mutirão da Cidadania, na sede do Subúrbio 360, localizada na Rua da Paz, S/N, Coutos. A iniciativa ofertará gratuitamente diversos serviços à população, como exame de DNA para reconhecimento de paternidade, inscrição no CadÚnico, correção de sobrenome no registro civil, entre outros.



Quem comparecer ao Subúrbio 360 também poderá tirar dúvidas e receber orientações sobre divórcio, pensão alimentícia, alteração de gênero no registro civil para pessoas trans, consulta de andamento processual, dissolução de união estável, além de acesso aos serviços do Cras e Creas de Salvador, Primeiro Passo, Conselho Tutelar, rede de proteção às mulheres vítimas de violência, emissão do cartão SUS, acolhimento familiar e averbação de sentença de divórcio.



Segundo a vice-prefeita Ana Paula Matos, o primeiro mutirão articulado pelo Escritório de Projetos Sociais será viabilizado graças à união e ao apoio de órgãos comprometidos com a garantia de direitos da população mais vulnerável.

“A união de todos esses atores é fundamental para que consigamos levar todos esses serviços jurídicos para muitas pessoas que teriam dificuldade para acessar. E, nesse sentido, é muito importante esse movimento dos poderes públicos de se aproximar dos nossos cidadãos, fortalecendo a paternidade responsável, garantido a inclusão social, o acesso à justiça e aos direitos humanos”, declarou.

Confira a lista de serviços ofertados:





O mutirão da Cidadania conta com os apoios de: Defesa Civil de Salvador (Codesal), a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Juventude (SPMJ), Fundação Cidade Mãe, Secretaria Municipal de Articulação Comunitária e Prefeituras-bairro, Subúrbio 360, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), Defensoria Pública da Bahia, Registro Civil do Paço, Pilar e São Pedro, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Conselho Tutelar, Uniceusa, PJBA, Facsal, Unifacs, Defensoria Pública da União, Cejusc, Projeto Pai Presente e Núcleo de Justiça Restaurativa.