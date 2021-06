Mutirão da idade: Salvador vacina a partir de 52 anos e amplia horário nesta quinta

A Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Salvador realiza, nesta quinta-feira (10), mais uma edição do Mutirão da Idade da Vacinação contra covid-19 na capital. O esquema ainda vai contar com reforço na ampliação do horário em alguns locais de imunização. Seis drivers-thru e três pontos fixos da cidade vão funcionar até às 21 horas para atender o público.



Durante todo o dia, todos os pontos de imunização, entre postos fixos e drives, aplicarão vacinas exclusivamente em pessoas que fazem parte das faixas etárias habilitadas, de forma escalonada.



A imunização dos demais públicos prioritários e a aplicação da 2ª dose dos imunizantes Oxford e CoronaVac serão retomados na sexta-feira (11).



Confira programação para esta quinta-feira (10) em Salvador:



Durante a manhã, das 08 às 12 horas, serão imunizadas as pessoas de 53 anos ou mais nascidas até 10 de junho de 1968.



Já no período vespertino, entre 13 até as 16 horas, será a vez dos indivíduos com idade igual ou superior a 52 anos nascidos de 11 de junho até 31 de dezembro de 1968.



Já à noite, das 17h até 21h, podem buscar os pontos às pessoas com idade igual ou superior a 52 anos nascidos de 01 de janeiro até 10 de junho de 1969.



PONTOS DE VACINAÇÃO



08H ÀS 18H



Drivers: Barradão; FBDC Brotas; Atakadão Atakarejo; Parque de Exposições; FBDC Cabula; Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu); Faculdade Universo

Pontos fixos: Barradão; USF Vila Nova de Pituaçu; USF Vale do Matatu; USF Federação; USF Teotônio Vilela II; USF João Roma Filho; USF Curralinho; FBDC Brotas; Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu); USF Plataforma; USF Colinas de Periperi; USF Pirajá; USF Prof Eduardo Mamede; Parque de Exposições; UBS Ramiro de Azevedo; USF Resgate; Cajazeiras X; Cajazeiras V



08H ÀS 21H



Drivers: Centro de Convenções; 5º Centro de Saúde; Arena Fonte Nova; Unijorge Paralela; Shopping Bela Vista; Vila Militar

Pontos fixos: Unijorge Paralela; 5º Centro de Saúde; Clube dos oficiais da Polícia Militar