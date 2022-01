Mutirão do INSS vai analisar benefícios em cidades atingidas pelas chuvas na Bahia

Começou nesta segunda-feira (3), o mutirão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que vai analisar os pedidos de benefícios dos segurados que moram nas cidades mais atingidas pelas chuvas na Bahia. A ação vai até o dia 28 de janeiro e alcança 48 agências da Previdência Social (APS) localizadas nos municípios baianos mais afetados. Segundo o INSS, são 46.350 pedidos de benefícios previdenciários e assistenciais pendentes. As agências estão divididas nas Gerências Executivas de Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista e Santo Antônio de Jesus.

Todas as superintendências do INSS participarão cedendo servidores para a análise remota desses requerimentos. Eles terão duas semanas. A Superintendência Regional (SR) Sudoeste disponibilizou 100 servidores, que devem concluir 3 mil tarefas. A SR Sudeste cedeu 50 servidores para concluírem 3 mil tarefas. A SR Sul colocou 70 servidores para finalizarem 2 mil tarefas e a SR Norte/Centro-Oeste cedeu 50 servidores que vão analisar 3,5 mil tarefas. A SR Nordeste será responsável pela demanda residual.

Inicialmente, serão distribuídos somente os benefícios urbanos. Em seguida, conforme autorização de cada SR, poderão ser distribuídas outras espécies. Com o mutirão, o INSS espera concluir todos os pedidos de aposentarias, pensões, auxílio-reclusão e salários-maternidade urbanos da região. A ação também deve zerar os requerimentos de pensão e auxílio-reclusão rural das cidades atingidas pela catástrofe. Em breve, todas as APS do estado da BA devem ser atendidas pela ação, além das cidades mineiras que também estão em situação de calamidade.



O total de processos a serem analisados estão divididos conforme quantidades abaixo:

Benefício assistencial (BPC): 24.687

Aposentadorias urbanas: 3.123

Pensão urbana + auxílio reclusão urbano: 1.762

Pensão rural + auxílio reclusão rural: 1.652

Aposentadorias rurais: 5.698

Salário maternidade rural: 3.916

Salário maternidade urbano: 1.331

Benefícios por incapacidade: 1.400

Seguro-defeso e demandas residuais: 2.500