Mynd cria núcleo especializado em artistas e influenciadores do Nordeste

A Mynd, agência especializada em marketing de influência e entretenimento, anuncia a criação de um núcleo especializado em artistas e influenciadores pertencentes às regiões Nordeste e Norte do Brasil.

A área será liderada pelos diretores Dani Tavares e Luis Fernando Dahora e vai trabalhar os mais diversos talentos no cenário nacional, além de buscar identificar oportunidades dentro do mercado publicitário.

De olho nos talentos da região, a Mynd promete um núcleo focado em proporcionar oportunidades de crescimento para os artistas e para as marcas.

“Um dos pontos que nos chamou a atenção para a criação deste novo núcleo foi a falta de mais representatividade em cada projeto. A Mynd possui um time de agenciados bastante diverso, mas identificamos que era possível ampliar os olhares para novos nichos e, assim, ampliar a nossa oferta”, diz Fátima Pissarra, CEO da Mynd.

Entre os nomes já no time da Mynd estão a chef de cozinha Irina Cordeiro; as influenciadoras de moda e beleza, Lara Brito e Sheila Raquel; o humorista Ed Gama; os empreendedores Agamenon Filho e Nay Dantas, entre outros.

“É importante notar o aumento do investimento das marcas em outros mercados fora do eixo Rio/SP, como o Norte e Nordeste. E, como referência no segmento de marketing de influência e entretenimento, a Mynd vai ajudar os anunciantes a desenvolverem ações que conversem com o seu público-alvo de forma mais eficiente e natural”, finaliza Fátima.