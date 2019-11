Na Áustria, polícias Civil e Técnica testam novas pistolas compradas pela SSP

Integrantes das polícais Civil e Técnica da Bahia viajaram nesta semana para a Áustria para participar de testes com as novas pistolas compradas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). A ambientação com os novos armamentos foi feita na sede da fabricante Glock, na cidade de Deutsch-Wagram, que fica a 15 km de Viena.

Segundo a SSP, essas pistolas são consideradas as mais eficientes do mercado por especialistas, além de serem usadas por corporações como o FBI. A Bahia comprou 10.168 unidades da pistola geração 5, com calibre 40.

Os policiais baianos fizeram exercícios de resistência, precisão, simulações de queda e montagem e desmontagem do aparelho, orientados pelos funcionários da empresa.

O delegado Fábio Santos Silva, coordenador de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC), diz que há um salto de qualidade com o novo armamento. "Somos treinados para utilizar a arma de fogo em último caso e, existindo essa necessidade, precisamos de um equipamento de proteção individual de excelência e confiável como este", afirma.

Coordenaram a comitiva baiana na Áustria, o subsecretário da SSP, Ary Pereira de Oliveira, e o diretor geral da SSP, José Roberto Alves dos Santos. O chefe do Centro de Material Bélico da PM, tenente-coronel Juarez Giffoni de Almeida, e o capitão BM Leonardo Rodrigues Rodriguez, chefe da SMCP do Corpo de Bombeiros, completaram o grupo oficial.