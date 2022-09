Na Bahia, Datafolha de hoje e Ipec de sexta vão definir tática na reta final de campanha

Líderes da base aliada e da oposição consideram as próximas 72 horas cruciais para definir a estratégia das campanhas de ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo baiano na reta final do primeiro turno. O peso atribuído ao período que vai de hoje à sexta tem como pano de fundo a nova rodada do Datafolha, com divulgação prevista para esta quarta na Rádio Metrópole, e do Ipec (ex-Ibope), que será revelada depois de amanhã pela TV Bahia. Em ambos os lados, as pesquisas são tidas como contraprova para medir a precisão das sondagens mais atuais para consumo interno.

Checagem de motor

No bloco de ACM Neto, a expectativa é saber se o cenário que aponta a vitória do ex-prefeito de Salvador já em 2 de outubro está realmente consolidado às vésperas da última semana de campanha. Na ala de Jerônimo, o ritmo de crescimento do petista ocupa o centro das atenções. Ou seja, avaliar se continua lento na ladeira ou aumentou o giro. A partir daí, cada polo traçará o plano ideal antes do duelo nas urnas.

Ilusão aritmética

Um dado confirma a distorção na nota do Ideb obtida pela Bahia, onde o ensino médio da rede estadual apresentou leve alta, passando de 3,2 em 2019 para 3,5 em 2021 - ainda assim, entre as mais baixas do país. Embora tenha caído para penúltimo em aprendizagem de português e matemática, o estado subiu cerca de dez pontos no índice de aprovação dos alunos. De 77,5% foi para 87,5%. Como a ordem do Ministério da Educação foi aprovar todos os estudantes automaticamente ano passado, por conta da pandemia, o salto na taxa usada para calcular o Ideb inflou a nota da Bahia de modo artificial.

Traído pelo passado

O presidente da Câmara de Vereadores e candidato a vice na chapa do PT, Geraldo Júnior (MDB), atirou contra si ao atacar as mudanças no IPTU implantadas em 2013, com base em lei aprovada no início da gestão de ACM Neto. Em vídeo postado no Instagram, Geraldo Júnior chama o imposto de “perverso” ao criticar Neto e o prefeito Bruno Reis. Naquele ano, porém, ele deixou temporariamente a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Renda, Esporte e Lazer e retomou o mandato na Câmara para votar a favor do projeto, do qual disse ter lutado muito por sua aprovação.

Além do interior

Deputado estadual e candidato a federal pela União Brasil , Dal surpreendeu aliados e opositores pela capilaridade no eleitorado da capital. Apesar de ter conquistado impulso político em Amargosa e cidades do Vale do Jiquiriçá, onde ganhou fama como empresário bem sucedido no ramo de postos de combustíveis, Dal costurou alianças com lideranças influentes em bairros populosos de Salvador controlados há anos por parlamentares de maior expressão na Bahia.

Dois em uma

Após receber o apoio de Caetano Veloso, a deputada federal Lidice da Mata (PSB) garantiu também a adesão de Gilberto Gil à sua candidatura. Ontem, o cantor e compositor fez como o antigo parceiro de Tropicalismo e gravou um vídeo em defesa da reeleição de Lidice.