Na crise, baianos criam estratégias para garantir sobrevivência de negócios

Kaywa Wilton (divulgação)

A partir da segunda semana de setembro, será possível explorar em Salvador uma rica e inusitada experiência gastronômica com a abertura do Boia Cozinha do Mar, que trará a proposta de provocar novas e saborosas descobertas, como o hot-dog de siri. O projeto leva a assinatura de Kaywa Wilton, que participou do reality Mestre do Sabor, na TV Globo. O chef, que é filho de pai baiano e tem mãe francesa, já comanda o projeto Mesa Nômade, que reúne pessoas para jantar com menu degustação cheio de conceito, sempre em lugares inusitados, montados especialmente para a ocasião. No Boia, que funcionará na Rua das Hortênsias, em espaço anexo ao Proa Salvador, Kaywa vai explorar essa e outras experiências e unir técnicas, resgatando produtos locais que fazem parte da lembrança dos baianos. O resultado será um cardápio que apresenta, de forma divertida e acessível, petiscos, “boias” e sobremesas com o tema do mar.

Ana Lídice Costa (divulgação)

Chamou atenção o comportamento disciplinar que a empresária Ana Lídice Costa, do Espaço Performance, teve durante os primeiros meses de pandemia do novo coronavírus. Com o salão fechado, ela viabilizou ações paliativas para diminuir o impacto econômico, como a venda de vourchers para serem utilizados na reabertura do estabelecimento, localizado na Rua das Dálias. Ana Lídice tentou empréstimo e não conseguiu. Mesmo assim, não demitiu nenhum funcionário. “Utilizei todas as minhas reservas. Foi um período muito difícil”, nos disse a empresária, que voltou ao batente segunda, seguindo as medidas e obedecendo aos protocolos. Durante a fase mais delicada, Ana Lídice pediu ajuda até ao prefeito da cidade. Teve, por intermédio do deputado Paulo Azi, uma reunião com ACM Neto, que lhe esclareceu todas as suas dúvidas e anseios. Agora, ela vislumbra um novo cenário: “Até imaginei que não conseguiria reabrir o salão diante de tantos desafios. Entrei na minha sala, chorei e agradeci a Deus por mais esta oportunidade de recomeço”.

Tom Carvalho Neto (foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Construído no século XIX no Largo da Graça, o solar da família Carvalho é um imóvel que reúne três estilos arquitetônicos diferentes: neoclássico, rococó e art nouveau. Os seus famosos salões decorados com lustres de bronze, afrescos e colunetos escoceses já receberam a alta nobreza em bailes cheios de pompa com orquestra e piano. Atualmente, o casarão está repleto de halteres, anilhas e aparelhos de ginástica. É que o espaço tem sido utilizado pelo empresário Tom Carvalho Neto como QG da FIT4 Salvador. A empresa, durante a pandemia, registrou um exponencial aumento no aluguel de equipamentos para malhar em casa. Este crescimento também se refletiu nas redes sociais. A empresa tinha pouco mais de mil seguidores no Instagram e, ao longo da pandemia, ganhou mais de 10 mil. Segundo o proprietário da FIT4 Salvador, Carvalho Neto, 95% dos aluguéis são fechados através do próprio Instagram.

Cristina Calumby (Elias Dntas/Alô Alô Bahia)

Novo projeto

A arquiteta Cristina Calumby acaba de finalizar o projeto da AMO Saúde da Mulher ( antiga Imago), que funcionará na Marquês de Caravelas, na Barra. A clínica, que faz parte do Grupo AMO, deverá ser inaugurada em outubro. A obra será executada pela Civil, de Eduardo e Rafael Valente. Mesmo com a pandemia, Cristina Calumby vem desenvolvendo diversos projetos, principalmente na área corporativa, e participando de reuniões online através do aplicativo Zoom.

Aurélio Cardoso e Rosani Romano (divulgação)

CEP provisório

A crise acarretada pela pandemia e a necessidade de isolamento social despertaram a busca por imóveis afastados de grandes centros urbanos. Rosani Romano e Aurélio Cardoso, por exemplo, que vivem bem instalados em um apartamento no Corredor da Vitória, preferiram passar a quarentena em uma casa, no Condomínio Interlagos (Litoral Norte). “Vim em busca de aumentar a qualidade de vida neste momento de pandemia. O contato com a natureza tem sido fundamental para renovar as energias para continuar exercendo minhas atividades profissionais em home office”, nos disse Rosani, que é considerada uma das advogadas mais admiradas da Bahia.

Fernando Barros (divulgação)

Parabéns pra Você

O publicitário baiano Fernando Barros, fundador da Propeg, celebra seu aniversário neste domingo , mas não irá festejar devido à pandemia do novo coronavírus. Publicitário de reconhecimento nacional e considerado um dos melhores estrategistas do país, Barros é precursor do predomínio baiano no marketing político brasileiro.

Este ano, a celebração será em família. “Sem comemorações, respeitando o isolamento social. Só os filhos e minha mulher”, nos disse. Fernando ganhou projeção nacional na corrida eleitoral que elegeu Antônio Carlos Magalhães governador da Bahia em 1990 no primeiro turno e, desde então, já disputou mais de 30 eleições no país, entre elas as duas campanhas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Curadoria

Uma equipe de curadores ficou responsável pela seleção dos artistas que irá participar do livro ArteGente, que será lançado até o final do ano, em Salvador. Entre os nomes confirmados, estão os de Bel Borba, Denissena, Elano Passos, Edgar Abbehusen e Maria Adair. A publicação será o quinto projeto editorial do perfil @sobregentes.

Panorama

Tereza Mata Pires cancelou a visita que faria a Salvador em outubro. Vinha para um casamento que, por causa da pandemia, foi adiado.

O fotógrafo baiano Matheus Leite foi um dos vencedores na premiação National Awards. Com isso, participará da exposição Sony World Photography Awards, que será realizada no final do ano, em Londres.

Mariana Andrade celebrou aniversário, terça-feira, em Praia do Forte. Estava ao lado do noivo, Eduardo Tavares Teixeira, na pousada Refúgio da Vila.