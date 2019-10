Na Disney, Dani Calabresa encontra Angelina Jolie e tieta: 'inspiração'

Dani Calabresa está na Disney, nos Estados Unidos. Durante a viagem, a comediante participou da pré-estreia do filme Malévola 2 e aproveitou a oportunidade para tietar e registrar um clique com Angelina Jolie, a protagonista do longa.

"A dona do talento e da beleza Angelina Jolie, que emoção!!!! Obrigada pela simpatia sou muito fã do talento e da generosidade dela. Ela é uma inspiração maravilhosa. Obrigada Disney que filme lindo! Vocês vão amar Malévola 2", escreveu a humorista

Nos comentários, celebridades e os seguidores da famosa ficaram encantando com o registro raro. Larissa Manoela disparou: "Arrasooou!!". Já a atriz Leticia Colin também não se conteve: "Mana, que foto!!". E não faltou bom humor, o comediante Fabio Rabin brincou dizendo: "Nem f*dendo que a Angelina conseguiu tira foto com você".