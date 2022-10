Na estreia de Barroca, Bahia encara o Novorizontino para aliviar pressão na Série B

O Bahia terá o terceiro comandante na beira do campo em 2022. Substituto de Enderson Moreira, Eduardo Barroca estreará nesta terça-feira (4), na partida contra o Novorizontino. A bola rola às 21h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP, pela 33ª rodada da Série B.

Barroca assume o time em situação ainda confortável na tabela de classificação, mas o momento é de pressão. Sem vencer há quatro jogos, o tricolor começa a ver os concorrentes se aproximarem. O clube está na 3ª posição, com 52 pontos, e a distância para o primeiro time fora do G4 caiu para quatro após vitória do Sampaio Corrêa na abertura da rodada.

Além disso, o Esquadrão ainda não venceu na condição de visitante no segundo turno. Acumula cinco derrotas e dois empates em sete jogos. Um desafio a mais para um treinador que terá apenas seis jogos para mostrar serviço e impedir um vexame histórico que seria a não classificação para a Série A depois de passar todo o torneio no G4 até então.

“Acho que o maior desafio é fazer eles [atletas] entenderem onde estão, como caminharam até aqui, o nível e valor que eles têm. Isso para mim é claro vendo de fora. Eu assisti a muitos jogos e ficou claro o campeonato que o Bahia fez até aqui. É importante mostrar aos jogadores o valor que eles têm. E coletivamente caminharmos juntos. A gente só faz isso no jogo confirmando o triunfo, que é o nosso principal objetivo contra o Novorizontino”, comentou Eduardo Barroca.

O tempo não é um aliado de Barroca no retorno ao clube após quase dez anos - ele foi auxiliar técnico entre 2011 e 2013 -, pois a estreia acontecerá depois de somente dois treinos com a equipe.

O técnico se juntou ao grupo no domingo, em Campinas, onde teve o primeiro contato com os jogadores. Ainda sem conhecimento profundo do plantel, ele terá reforços importantes para o jogo no interior paulista.

O principal deles é o meia Daniel. O camisa 10 ficou fora no empate em 2x2 com o Operário e na derrota de 3x1 para a Chapecoense por estar suspenso e machucado, respectivamente. Uma das referência do Bahia na temporada, ele naturalmente deve voltar ao time titular.

Outro que retorna após cumprir suspensão é o atacante Rodallega. Igor Torres também se juntou à delegação. Por outro lado, Barroca não contará com Everton, suspenso. Matheus Davó, machucado, está em tratamento e é dúvida.

“Estou há muito pouco tempo, vou tomar essa decisão [escalação] em conjunto com a comissão técnica que aqui estava, que tem muito mais elementos para me fornecer. Eu sou um treinador que gosto de imposição de jogo de uma equipe sobre a outra, é isso que sempre vou tentar. Acredito que o futebol é um reflexo da vida e sempre vou tentar que as minhas equipes pratiquem um bom futebol, que os jogadores se desenvolvam. É dessa forma que vou tentar construir o trabalho aqui”, afirma.

Retrospecto

Curiosamente, foi após a sequência contra Chapecoense e Novorizontino, no primeiro turno da Série B, que a diretoria demitiu Guto Ferreira e contratou Enderson Moreira. Na ocasião, o Bahia de Guto sofreu duas derrotas seguidas em casa, ambas por 1x0 (ao todo três, contando uma para o Athletico-PR pela Copa do Brasil). Dessa vez, não esperou o jogo diante dos paulistas para mudar o comando.

O duelo de hoje será só o segundo na história entre Bahia e Novorizontino. A situação do Tigre não é nada boa. O time está na 16ª posição, com 36 pontos, um a mais do que o CSA, primeiro integrante da zona de rebaixamento. Além disso, o Novorizontino vem de derrota de 2x0 para o Tombense na rodada anterior, fora de casa.