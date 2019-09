Na estreia de Geninho, Vitória terá mudanças na equipe titular

Chegou a hora. Cinco dias após ser anunciado como novo técnico do Vitória, Geninho fará nesta terça-feira (24) sua estreia no comando do time, quando enfrenta, na Fonte Nova, o Atlético-GO, às 21h30. Será a quinta passagem do experiente profissional como treinador do rubro-negro.

Para o jogo, Geninho promoverá algumas mudanças em relação à partida anterior - a última que teve Carlos Amadeu à frente do Leão. A principal delas é a volta de Felipe Gedoz, um dos jogadores mais importantes do elenco. O meia, que havia sido expulso no duelo contra o Guarani, cumpriu suspensão na derrota para o São Bento e está à disposição.

Lucas Cândido, outro atleta que desfalcou a equipe no confronto passado, por tomar o terceiro cartão amarelo na 22ª rodada, também já está liberado para atuar.

Na contrapartida, o Leão tem como desfalques o lateral direito Van, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o zagueiro Everton Sena, com uma lesão muscular. O volante Rodrigo Andrade continua machucado.

Na lateral, Marcos Rocha é o provável titular, com Welisson correndo por fora. No lugar do zagueiro, Geninho pode promover a estreia de João Victor. O zagueiro de 22 anos teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na véspera da partida e está apto a vestir a camisa do Vitória.

Contratado por empréstimo do Santa Cruz, o jovem é um pretendente a formar dupla com Ramon. Titular diante do São Bento, Zé Ivaldo sequer foi relacionado dessa vez. Os outros zagueiros convocados por Geninho são Bruno Bispo e Dedé, também pronto para estrear.

Jordy Caicedo confiante

Com a mudança de treinador, o atacante Jordy Caicedo pode ser outro titular na equipe. “Ele não disse os jogadores que vão ou que não vão [começar o jogo]. Estou trabalhando da melhor maneira. Espero jogar. Vou seguir trabalhando”, afirmou o equatoriano.

Após um bom começo no clube, Caicedo perdeu a vaga entre os titulares e foi para o banco de reservas em alguns jogos da curta passagem de Carlos Amadeu. Com a troca de técnico, está confiante em recuperar a posição. Para ele, aliás, a perda de espaço entre os titulares foi por causa da tática do antigo treinador.

“Creio que foi pelo modo de jogo dele [Carlos Amadeu]. Penso que treino sempre da melhor maneira, mas, se o técnico escolhe por mim ou não, é uma opção dele. Eu sempre dou o melhor de mim. Fico incomodado se não jogo e dou o melhor para seguir atuando. Com o novo treinador, temos uma proposta diferente, vamos ter outro modo de jogo em campo”, disse.

Provável escalação

Geninho não divulgou a eslacação com antecedência. A provável escalação rubro-negra tem Martín Rodríguez, Matheus Rocha, Ramon, João Victor (Dedé) e Capa; Baraka, Lucas Cândido e Felipe Gedoz; Jordy Caicedo, Anselmo Ramon e Wesley.

O Vitória é o 16º colocado da Série B, com 24 pontos. Tem a mesma pontuação do Vila Nova, primeiro time do Z4, e está com apenas um de vantagem sobre o lanterna, o Figueirense. Já o Atlético-GO é o vice-líder, com 41 pontos, quatro atrás do Bragantino, com 45.

Caso ganhe na estreia de Geninho, o rubro-negro não só conquistará importantes três pontos diante de um time do G4 como voltará a vencer dentro da Fonte Nova após dois anos. A última vez que realizou o feito foi no dia 9 de abril de 2017, como visitante, contra o Bahia, por 2x1, no Campeonato Baiano. Depois, o Leão disputou dez jogos na Arena, com sete derrotas e três empates.