Na estreia de Wagner Lopes, Vitória empata com CRB e se afunda na zona

Na estreia do técnico Wagner Lopes, o Vitória até apresentou bom futebol e se impôs diante do vice-líder CRB, mas o empate em 1x1 lamentado neste domingo (15), no Barradão, afundou o time ainda mais na zona de rebaixamento. O Leão não tinha chance de deixar o grupo de degola nesta rodada, mas o tropeço fez com que ele caísse mais uma posição na tabela da Série B do Brasileiro.

Com 15 pontos, o rubro-negro agora ocupa a 18ª posição. Foi ultrapassado pelo Londrina, que venceu o Vila Nova por 1x0 e assumiu o 17º lugar, com 16 pontos. Confiança, na 19ª colocação, e Brasil de Pelotas, lanterna, completam o Z4. O CRB tinha a chance de assumir a liderança da competição, mas com o empate se manteve em 2º lugar, com 32 pontos. O Coritiba tem 33 e segue no topo.

Como a 18ª rodada ainda não foi encerrada, há a possibilidade do Vitória cair para a vice-lanterna do torneio. Nesse caso, o Brasil de Pelotas precisaria vencer o Botafogo, no Engenhão. Sem vencer na Série B há cinco jogos, o Vitória está a três pontos do Cruzeiro, primeiro time fora da zona, e a 15 do G4. O Sampaio Corrêa é o 4º colcado e tem 30 pontos.

O primeiro tempo do jogo entre Vitória e CRB foi equilibrado. A equipe visitante começou melhor e chegou ao gol com Júnior Brandão. Após o baque, o rubro-negro se lançou mais ao ataque, mas só conseguiu o empate na etapa final, com Marcinho. Alías, o segundo tempo foi dominado pelo rubro-negro. Enquanto a equipe alagoana apresentou dificuldades para criar, a comandada por Wagner Lopes buscou a virada a todo instante, mas não consegiu mudar o marcador outra vez.

O jogo

A primeira oportunidade ofensiva do jogo foi criada pelo Vitória. Aos sete minutos, Samuel recebeu na área e chutou forte, mas Diogo Silva conseguiu espalmar. O gol do CRB saiu pouco tempo depois. Aos 18, Jajá saiu fazendo fila pelo lado esquerdo do campo e cruzou. A defesa rubro-negra vacilou, a bola atravessou a área inteira e encontrou Júnior Brandão, que só empurrou para a rede: 1x0 no Barradão.

O Vitória tentou reagir com Samuel, que bateu colocado e viu Diogo Silva fazer a defesa. Depois, Bruno Oliveira chutou com categoria, mas a bola passou perto da trave e saiu pela linha de fundo. O Vitória só conseguiu empatar o jogo no segundo tempo.

Após um recomeço de jogo morno, Marcinho colocou emoção dentro das quatro linhas. Aos oito minutos, o camisa 11 recebeu de Roberto, chutou da entrada da área, contou com o desvio de Ewerton Páscoa e estreou a rede com a camisa do Vitória. O atacante contratado há 10 dias ainda viu a redona bater no travessão antes de encontrar endereço final.

Depois do baque, o CRB apostou com Renan Bressan, que levantou e viu Guilherme Romão desviar por cima da meta. O Vitória reagiu com Pedrinho. Ele foi até a linha de fundo e cruzou para Soares, mas Caetano interceptou e salvou a equipe alagoana.

Na sequência, o Vitória teve duas chances claras de virar o placar. A primeira foi com Soares, que cobrou falta forte e carimbou o travessão. Depois, Samuel mandou a bola pertinho da trave ao bater da entrada da área.

Os minutos finais do jogo ainda reservaram mais adrenalina. Aos 43, o Leão ficou com um jogador a menos. Pablo Siles foi expulso de campo por aplicar um carrinho em Renan Bressan. Nos acréscimos, Lucas Arcanjo teve que chamar a responsabilidade. Ele se agigantou ,defendeu o chute perigoso de Emerson Negueba e garantiu o empate no Barradão.

Próximo jogo

O Vitória vai encerrar o primeiro turno da Série B longe de Salvador. Na quarta-feira (18), às 19h, o rubro-negro visita o Vila Nova, no estádio OBA, em Goiânia. A estreia no returno será como mandante, no dia 21, às 16h30, contra o Guarani, no Barradão.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x1 CRB - 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Mateus Moraes, Wallace e Roberto (Pedrinho); Pablo Siles, Fernando Neto (Eduardo) e Bruno Oliveira (Soares); Guilherme Santos (Wesley Pionteck), Samuel (Eron) e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes.

CRB: Diogo Silva, Reginaldo, Ewerton Páscoa, Caetano e Guilherme Romão; Marthã (Claudinei), Jean Patrick (Wesley) e Diego Torres (Renan Bressan); Pablo Dyego, Júnior Brandão (Alan James) e Jajá (Emerson Negueba). Técnico: Allan Aal.



Estádio: Barradão, em Salvador

Gols: Júnior Brandão, aos 18 minutos do 1º tempo; Marcinho, aos oito minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Guilherme Romão e Eduardo

Cartão vermelho: Pablo Siles

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Tiago Gomes da Silva (Trio de GO).