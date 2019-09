Na estreia na Fonte Nova, Vitória é derrotado pelo Guarani

A esperada estreia do Vitória na Fonte Nova não foi como o Leão esperava. Ao contrário. Diante de mais de 17 mil torcedores - o maior público do rubro-negro na Série B 2019, quase o dobro do que tinha recebido até então -, o time acabou superado pelo Guarani, lanterna da competição, por 1x0.

O revés acabou com a maré de invencibilidade do Vitória. Estava há sete jogos sem perder (três vitórias e quatro empates), com apenas um gol sofrido neste período. Todos, sob o comando de Carlos Amadeu, que teve sua primeira derrota à frente do time.

O Guarani dominou o primeiro tempo. Atuando com segurança, encontrava espaços e finalizava mais perigosamente. Tanto que conseguiu sua missão aos 24 minutos, com uma batida de Michel Douglas. O Bugre não se contentou com a vantagem e seguiu pressionando o Leão, criando belas chances com uma bola na trave com Davó e uma cobrança de falta de Thallyson.

Do outro lado, o rubro-negro não criava jogadas. E, mesmo quando se viu atrás no placar, continuava sem ameaçar, frustrando a torcida animada pela estreia como mandante na Fonte Nova.

No início do segundo tempo, o Leão seguia com dificuldades. Trocava passes de olho em uma brecha do Bugre, mas encontrava o oponente marcando bem e sem dar espaços.

Ainda assim, conseguiu algumas boas oportunidades de chegar ao empate. Primeiro, com uma batida de Wesley e, em seguida, com uma cabeçada de Everton Sena. Só não contava que o goleiro Klever - que, até então, mal tinha sido acionado - fizesse incríveis defesas e impedisse o gol.

Wesley ainda tentou mais uma vez, mas a trave foi inimiga. No fim, acabou não conseguindo balançar a rede. Ainda viu Felipe Gedoz ser expulso aos 47 da segunda etapa e terminou dando adeus à fase invicta.

Pressão no 1º tempo

Guarani começou o primeiro tempo saindo com a bola - e foi o autor da primeira finalização. Mas Michel Douglas chutou com pouca força e Martín Rodríguez, sem dificuldade, fez a defesa segura no canto. Aos 4 minutos, a torcida do Vitória se animou quando Felipe Gedoz saiu em um contra-ataque, mas o meia errou passe e o lance acabou sem sustos.

Até os 10 minutos de partida, aliás, não havia tido nenhum lance de perigo. O primeiro só veio aos 13, com Davó. O atacante recebeu na entrada da área, invadiu e chutou no canto esquerdo, forçando a defesa de Martín.

Os rubro-negros presentes na Fonte Nova vaiavam a cada toque de bola do Bugre. E fizeram festa quando, aos 17 minutos, Felipe Gedoz tabelou com Anselmo Ramon e arriscou de fora da área - mas a bola subiu muito. O meia teve outra boa chance de abrir o placar para o Vitória após receber, livre, e cruzar. Só que a bola passou sem ninguém para tentar mandar na direção do gol.

Se o Leão não soube aproveitar a boa chance, o Bugre conseguiu. Crispim abriu na esquerda com Thallyson, que cruzou. Michael Douglas se antecipou a Martín Rodriguez e mandou a bola no fundo da rede, inaugurando o placar, aos 24. Ainda teve a chance de aplicar com Davó, quando o atacante foi lançado por Crispim - mas o chute bateu na trave.

O Vitória chegou a ensaiar um empate aos 31, com uma cobrança de escanteio de Gedoz. Anselmo Ramon, livre, subiu, mas errou o cabeceio e a bola foi por cima do travessão. No troco, Thallyson cobrou falta de longe, só que Martín estava atento e fez a defesa difícil.

No segundo tempo, Anselmo Ramon, por pouco, não empatou. Aos 7 minutos, O atacante aproveitou a bola levantada na área, dominou no peito e chutou com perigo no canto esquerdo, mas a bola só tirou tinta.

Impaciente, a torcida começou a pedir insistentemente por Jordy Caicedo. E assim Amadeu o fez: tirou Anselmo Ramon e colocou o equatriano. No seu primeiro lance na partida, o atacante arrancou a corrida e chutou, em um lance que animou os rubro-negros.

Goleiro do Guarani, Klever soube lidar bem com a pressão dos anfitriões em duas participações incríveis. Sem ter sido muito acionado até então, viu Wesley receber e levar a bola até a pequena área e bater - só que o arqueiro salvou. Logo em seguida, Everton Sena conseguiu subir mais que a marcação do Bugre e cabeceou. Klever se esticou e fechou a meta, espalmando para escanteio.

Wesley seguiu tentando. E, após receber na esquerda, chutou rasteiro na trave esquerda, em um lance que Klever, mesmo pulando, não alcançou a bola. Só que a trave não deixou a partida empatar.