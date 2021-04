Na estreia pelo Brasileirão Feminino, Bahia empata com Botafogo

O time feminino do Bahia fez seu primeiro jogo pela elite do futebol nacional neste domingo (18), e estreou com empate. As Mulheres de Aço ficaram no 0x0 com o Botafogo, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão Feminino A1. A partida foi movimentada, com boas chances para os dois lados.

Ainda aos 2 minutos, a atacante Ellen mandou um chute perto da entrada da área, pela esquerda, mas bateu no travessão. Aos 29, Moretti também teve boa chance, em cobrança de falta, só que a bola foi pelo lado de fora da rede. Ela voltou a aparecer pouco depois, só que a goleira rival defendeu.

Já o Botafogo teve uma ótima oportunidade no segundo tempo, quando Vivian, aos 35, bateu escanteio fechado. Mas a goleira tricolor, Anna Bia, se esticou toda, deu um tapa na bola e evitou o gol olímpico.

O duelo marcou o reencontro entre as equipes, que mediram forças pela segunda divisão do Brasileirão na última temporada. Na ocasião, as Gloriosas eliminaram as tricolores na semifinal e avançaram à decisão, mas perderam o título para o Napoli, de Santa Catarina.

Na próxima rodada, as Mulheres de Aço recebem o Internacional. O jogo será na quarta-feira (21), às 15h, em Pituaçu.