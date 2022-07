Na Grécia, turista é decapitado por hélice de helicóptero ao tirar selfie

Um turista foi decapitado pela hélice de helicóptero em decolagem enquanto tirava uma selfie. O caso aconteceu na tarde da segunda-feira (25), na Grécia.

O jovem Jack Fenton, de 22 anos, estava voltando ao Reino Unido de uma viagem em Mykonos, quando parou para usar o celular e caminhou para trás das pás da cauda do helicóptero, ainda em movimento.

De acordo com o tabloide inglês Daily Star, ele foi atingido na região do pescoço e morreu instantaneamente, na frente de outros turistas no heliponto.

Já a emissora grega Open TV afirmou que Fenton estava distraído, tentando tirar uma selfie com o celular quando o acidente aconteceu. O episódio envolveu um helicóptero Bell 407.

As autoridades investigam o caso. A imprensa local afirmou que o piloto do helicóptero pode enfrentar acusações de homicídio culposo, se for descoberto que os responsáveis pela aeronave permitiram que os passageiros saíssem antes que as pás do rotor parassem.

Em comunicado, o porta-voz do Departamento de Relações Exteriores do Reino Unido lamentou a morte de Jack Fenton. "Estamos apoiando a família de um britânico que morreu na Grécia e estamos em contato com as autoridades locais".