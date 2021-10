Na luta contra o rebaixamento, Vitória terá ingresso a preço popular

Com a Série B em sua reta final, a luta contra o rebaixamento se torna cada vez mais importante para o Vitória. E, após os resultados positivos diante de sua torcida, o Leão decidiu reforçar esse apoio. Nesta sexta-feira (29), o clube anunciou que vai adotar ingressos populares para os três últimos jogos da competição no Barradão.

Os novos valores das entradas para a arquibancada serão de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Eles vão valer nas partidas contra o CSA, no dia 2 de novembro, às 16h, pela 33ª rodada; contra o Cruzeiro, no 14 do mesmo mês, às 19h, pela 36ª rodada; e contra o Vila Nova, em data a ser definida, pela 38ª e última rodada.

A venda dos ingressos para o duelo contra o CSA começará neste sábado (30), a partir de 12h, de forma exclusiva pela internet. Vale lembrar que, após o novo decreto do Governo do Estado, a capacidade de público nos estádios foi ampliada para 50%.

De acordo com o comunicado emitido pelo clube, a decisão de reduzir os preços é do presidente do Conselho Deliberativo e presidente em exercício do Conselho Diretor, Fábio Rios Mota.