Na seca há cinco jogos, Bahia tenta sair do sufoco contra o Atlético-GO

Em busca de uma virada de chave na temporada, o Bahia vai ter neste domingo (15) mais uma chance para colocar fim na sequência de cinco jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 18h15, o Esquadrão recebe o Atlético-GO, no estádio de Pituaçu.

O time tem urgência para voltar a triunfar, afinal, começa a rodada na 10ª colocação, com 18 pontos, e tem no horizonte o risco de cair para a segunda parte da tabela e ficar mais próximo da zona se não conquistar os três pontos.

Além disso, o Dragão é um concorrente direto por uma vaga no pelotão da frente. Os goianos têm 20 pontos e estão na 9ª posição. “A gente tem que recuperar nossa confiança, com alguns resultados, que já vieram, como o triunfo sobre o Atlético-MG (pela Copa do Brasil), para que a equipe possa manter um alto nível e voltar a vencer. Buscar pontos para que a gente possa terminar na melhor colocação possível”, disse o meia Rodriguinho.

O camisa 10, inclusive, vai ter um novo companheiro de ataque. Sem Rossi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Dado Cavalcanti vai ter que mudar o ataque. Oscar Ruiz e Maycon Douglas aparecem entre as opções. Já o garoto Ronaldo se recupera de um quadro de conjuntivite e depende da evolução clínica para ser liberado.

No meio-campo, Patrick está recuperado da entorse no tornozelo e está à disposição após cumprir suspensão. Ele volta ao time titular. Já o volante Jonas e o zagueiro Ligger, que também voltando de contusão, devem ficar no banco de reservas.

Quem tem ganhado elogios mesmo é Lucas Mugni. Depois de dois jogos como titular, o meia parece bem entrosado com o elenco. “Mugni entrou na equipe muito bem, já podendo dar assistência, criar bastante, nos ajudando em movimentação. É um jogador muito interessante, que vai nos ajudar bastante”, afirmou Rodriguinho.

Pedra no sapato

Além de quebrar a sequência negativa, o Bahia vai ter que passar por outro tabu para sair de Pituaçu com os três pontos. O Atlético-GO tem sido uma pedra no sapato do tricolor nos últimos anos.

O Esquadrão não vence o rival desde 2017, quando fez 3x0 na Fonte Nova, pelo Brasileirão. Depois disso, as duas equipes se enfrentaram outras três vezes, com dois empates e uma derrota. No ano passado, o Dragão surpreendeu e venceu em Pituaçu por 1x0. O único gol da partida foi marcado pelo goleiro Jean, pegando rebote da falta que ele mesmo tinha cobrado.

Para o embate deste domingo, a preocupação do Bahia vai estar em outro ex-tricolor. Formado nas categorias de base do Esquadrão, o atacante Zé Roberto é um dos destaques do Atlético. O atacante já balançou as redes 13 vezes em 2021 e é o artilheiro do time.



Veja as prováveis escalações

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Germán Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick, Lucas Mugni e Daniel; Maycon Douglas (Ruiz ou Ronaldo), Gilberto e Rodriguinho.

Atlético-GO: Fernando Miguel; Arnaldo, Lucas Oliveira, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Baralhas e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Janderson (Ronald ou Toró).