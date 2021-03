Na Toca, Vitória se prepara para enfrentar o Bahia de Feira

O Vitória se prepara para enfrentar o Bahia de Feira pelo Campeonato Baiano. A bola rola na quarta-feira (31), às 19h30, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Nesta segunda-feira (29), o técnico Rodrigo Chagas realizou um coletivo tático para treinar a equipe alternativa que pretende colocar em campo diante do time feirense.

O clube não divulgou a escalação usada durante a atividade, mas titulares como Wallace, David e Samuel devem ser poupados diante do Bahia de Feira por conta do jogo contra o Treze, domingo (4), no Barradão, pela Copa do Nordeste. Por conta da pandemia de coronavírus, a imprensa não pode acompanhar os treinamentos.

Rodrigo Chagas segue sem poder contar com os contundidos Fernando Neto, Guilherme Rend e Wesley. Caíque Souza iniciou a transição física. Recuperado de um edema no cotovelo esquerdo, o atacante Vico foi liberado para treinar e só não participou da atividade tática. Porém, ele está fora do jogo contra o Bahia de Feira.

Com cinco pontos, o Vitória é o sétimo colocado do Campeonato Baiano. No entanto, o rubro-negro tem dois jogos atrasados. As partidas contra Vitória da Conquista e Jacuipense precisaram ser adiadas porque os adversários passaram por surto de covid-19.