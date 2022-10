Na TV Bahia, ACM Neto elenca ações para a saúde, educação e segurança

Candidato ao governo da Bahia, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto voltou a reafirmar que está preparado para enfrentar os principais gargalos de desenvolvimento e de gestão vividos pela Bahia nos últimos anos. Em sabatina na TV Bahia na noite desta segunda-feira (17), garantiu que, caso seja eleito, fará mudanças na fila da regulação. O objetivo é garantir mais agilidade e atendimento de saúde aos baianos, tornar o sistema eficiente, operado por profissionais capacitados e com o apoio e investimento em tecnologias.

Para a educação, a proposta do candidato do União Brasil envolve um trabalho em conjunto com os municípios. No ensino médio, a intenção é de ensino focado na empregabilidade e empreendedorismo. O candidato comentou ainda a complexa realidade da segurança pública no estado, citando dados do DATASUS, segundo o qual a Bahia lidera em número de homicídios. Neste aspecto, ACM Neto promete uma nova postura diante dos fatos, chamando para si a responsabilidade, além da realização de concursos, investimento em tecnologia e valorização policial.

“O principal recado das urnas no primeiro turno foi o desejo dos baianos pela mudança. A grande maioria do eleitorado votou pela não continuidade daqueles que nos governam há 16 anos. O segundo turno nos dá exatamente a possibilidade de um confronto direto entre eu e o candidato Jerônimo, apesar de que ele não tem aparecido e prefere se esconder”, enfatizou Neto ao apresentador Fernando Sodake.

Aprovação em Salvador

ACM Neto justificou como sendo um reflexo da “aprovação dos soteropolitanos” o fato de ter conquistado dentro de Salvador mais da metade dos seus votos no primeiro turno (52%). Em 2020, último ano de sua gestão na capital, acumulava aprovação acima de 70%, números que viabilizaram a eleição do seu sucessor, Bruno Reis (União Brasil). Durante a entrevista, no entanto, o candidato reconheceu que há diferentes realidades e demandas nas diversas regiões baianas e prometeu ampliar alguns dos programas bem sucedidos em Salvador, a exemplo do Morar Melhor. A proposta para o estado é de disponibilizar o equivalente a R$ 10 mil para a reforma de residência de famílias de baixa renda.

“Já percorri mais de 300 municípios no nosso estado. Hoje eu tenho um diagnóstico completo dos principais problemas da Bahia e um plano de governo que me permitirá ser o governador a altura dos sonhos e das expectativas do povo baiano”, disse Neto.

O postulante ao governo ainda prometeu retomar o processo de industrialização do interior. Seu plano de governo tem como um dos principais pontos a implantação dos Governos Regionais, que pautará os investimentos a partir das especifidades e potencialidades de cada região.

Independência

O candidato também reforçou a postura de independência em relação ao apoio nas eleições no plano federal, adotada desde o primeiro turno, e descartou qualquer possibilidade de declarar apoio ao candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva ou ao atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

ACM Neto ainda criticou o que denominou como tentativa da campanha adversária de “confundir os eleitores” com a ideia de que votar em candidatos de partidos diferentes anularia o voto.

“O eleitor é livre. Você pode votar no presidente que você quiser. Você escolhe o presidente do seu coração, da sua esperança”, enfatizou ACM Neto, que relembrou ter gerido Salvador com três diferentes presidentes: Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro.