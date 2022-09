NACPC inaugura novas instalações e fachada em referência à inclusão social

O Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral (NACPC) inaugurou nesta quinta-feira (21) novas instalações, equipamentos e uma fachada temática em referência à inclusão social. Entidade sem fins lucrativos, a organização está localizada no bairro do Rio Vermelho e trabalha para reabilitação e inclusão de crianças, jovens e adultos com deficiências, através de tecnologia social em saúde, educação e promoção social.

Entre as novas instalações, estão duas salas para oficinas profissionalizantes destinadas às mães e cuidadores primários, além de duas salas específicas para oficinas de gastronomia e um auditório com internet televisão smart e todo suporte para aulas destinadas aos cursos que serão realizados. Fundador e presidente do NACPC, Dr. Pedro Guimarães destacou o fato de promover ações também para familiares das 500 pessoas atendidas atualmente pela organização.

"Temos que focar na inclusão e não é só da criança, do adolescente ou da pessoa com deficiência. A inclusão tem que ser da família de uma forma mais ampla para essas pessoas que precisam de apoio. [...] Os cursos serão para oficinas de artes e de gastronomia, do tipo cozinha-escola. No auditório, que tem capacidade para 60 pessoas, será possível fazer discussões de saúde, educação, direito da pessoa com deficiência e assim por diante", explica Guimarães.

Andadores elétricos recém adquiridos também foram inaugurados. Estes são fundamentais para as atividades de fisioterapia da instituição, já que permitem o suporte parcial do peso corporal da criança, jovem ou adulto, enquanto eles treinam a marcha, o andar ou o deambular. O presidente do NACPC também destacou o papel da fisioterapia no trabalho da organização.

"A fisioterapia é muito importante para que essas crianças e adolescentes possam atingir sua capacidade máxima. Tanto que, quanto mais precoce o tratamento, é ideal começar assim que tiver um diagnóstico. Isso para ter resultados melhores nas suas adaptações, qualidade de vida, inclusão escolar e social, tendo as adaptações necessárias”, fala.

Além dos equipamentos e os novos ambientes para o núcleo familiar dos atendidos, a sede da organização conta, agora, com uma fachada temática com 60 metros de grafite do artista visual Oliver Dórea. A fachada tem a intenção de promover representatividade de pessoas com deficiências intelectuais, físicas, auditivas e visuais.