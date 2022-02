Naiara Azevedo chora ao saber de polêmica sobre parceria com Marília Mendonça

Última eliminada do BBB22, Naiara Azevedo ficou muito triste com a polêmica envolvendo o nome de Marília Mendonça e o lançamento de um música gravada pelas duas artistas.

A sertaneja ficou muito triste ao saber das notícias e dos comentários negativos sobre a parceria com a Rainha da Sofrência. Segundo o site Movimento Country, Naiara questionou se o lançamento de sua música realmente valeria a pena depois das críticas de que ela usaria a imagem de Marília para se promover dentro da casa do BBB.

Naiara ficou arrasada com a repercussão negativa, e, segundo a publicação, o lançamento ficará na gaveta “por respeito à sua memória e seu legado”.

Segundo o colunista Leo Dias, a confusão foi motivada porque a equipe de Naiara Azevedo alterou a gravação original sem consultar a família antes.

Tanto a mãe de Marília, Ruth, quanto o irmão, João, não gostaram da ideia da nova gravação, feita em 19 de dezembro do ano passado, mais de um mês após a morte da sertaneja. Eles entenderam que havia um "tom apelativo" que era diferente do que Marília pretendia passar com sua música. A música e o clipe originais foram gravados em 2020 e nunca foram lançados.

"Ela (Ruth) defende e apoia as homenagens a Marília, mas que não transformem isso em situações apelativas de sensacionalismo”, diz o advogado Robson Cunha.

Irmão de Marília chamou Naiara de oportunista

Sem saber das polêmicas, Naiara chegou a cantar no BBB22, um trecho da música que gravou com Marilia. Segundo a sister, a canção 50 Por Cento está pronta há dois anos, e deveria ser lançada em fevereiro, enquanto o programa estiver no ar.

"Eu gravei uma música com a Marilia e não tive o prazer de lançar ainda, já faz dois anos. Vai lançar agora em fevereiro. 'Seu eu olhei para alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua, 50 por cento a culpa é minha, 50 por cento a culpa é sua'", adiantou a cantora.

A gravadora Som Livre afirmou à revista Quem que a canção só será lançada se a família de Marilia autorizar. Segundo a gravadora que detém os direitos da artista, foi enviado um pedido de autorização para os familiares da eterna Rainha da Sofrência.

O irmão de Marília, João Gustavo, chamou Naiara de oportunista por planejar o lançamento da música 50 Por Cento durante o período do confinamento do BBB22. A equipe da sertaneja respondeu às declarações dizendo que o relacionamento entre as duas era "de respeito". Segundo a Quem, Marilia já havia desistido de lançar o single por não querer a parceria.

A música de Marilia e Naiara foi gravada em setembro de 2020, e seria lançada em janeiro de 2021, quando Naiara participou do fatídico almoço com o presidente Jair Bolsonaro em que ele mandou a imprensa enfiar leite condensado no "rabo". Outro fato é que Naiara teria alterado o clipe da música em que elas apareceriam juntas, para um vídeo considerado apelativo de Marilia no telão enquanto ela chora.