Naiara Azevedo é acusada de copiar Marília Mendonça em ensaio fotográfico

A cantora Naiara Azevedo está envolvida em mais uma polêmica envolvendo os fãs de Marília Mendonça. O motivo é a ex-BBB ter, possivelmente, "imitado" a "Rainha da sofrência", utilizando uma coroa em um ensaio fotográfico.

Naiara se defendeu dizendo que o ensaio foi feito para ser usado durante a exibição do Big Brother Brasil, e exibiu todos os cliques do pacote justamente para colocar um ponto final em comparações "absolutamente nada a ver".

"Essas fotos que estão repercutindo, fazendo um comparativo a Marília Mendonça, foram fotos que fiz para entrar no 'BBB'. Para usar no dia de paredão, para usar no dia que eu fosse líder, para usar no dia que eu fosse anjo, para usar no dia de festa. Conteúdo para poder alimentar minhas redes sociais, apenas", disse ao "Fofocalizando".

Adquirindo um trabalho de marketing lançado pela equipe de Manu Gavassi durante o BBB20, a equipe da sertaneja pensou em diferentes situações para caso Naiara fosse líder, anjo, monstro, entre outras possíveis dinâmicas do programa. Como foi eliminada nas primeiras semanas do reality, havia muito material ainda não utilizado.