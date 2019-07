Najila Trindade está nos planos da Record para nova temporada de 'A Fazenda'

Foto: Reprodução

Najila trindade ganhou fama após a polêmica acusação dela sobre um suposto estupro cometido por Neymar. Com os holofotes atraídos para ela, propostas de emprego e participações especiais surgiram também.

Dentre elas pode estar uma da Record para a participação no reality 'A Fazenda'. De acordo com o jornalista Fernando Oliveira, da rádio Jovem Pan, o nome de Najila Trindade está em alta entre os profissionais que participam da produção do programa.

O principal reality da Record terá uma nova temporada e o elenco já está sendo montado. A emissora enxerga Najila como uma grande atração para seu programa, conseguindo assim lucrar com a exposição que a modelo daria.

Segundo a publicação, produtores já entraram em contato com a modelo para descobrir se ela tem algum interesse em fazer parte da atração. Apesar disso, até o momento a emissora da Barra Funda não recebeu uma resposta concreta.

Durante as conversas na Record, fala-se que, caso ela aceite, seu cachê precisa ser alto. O problema é que, além da decisão da moça de participar ou não, ainda existem os compromissos que ela tem com a Justiça para os próximos meses. A Fazenda 11 estreia em setembro.